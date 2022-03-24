Пост не для всех – Личное мнение

Люди делятся на домоседов, которым родной двор и ТЦ «на районе» милее всех Парижей и Лондонов вместе взятых, и на тех, кому без путешествий жизнь пресна.

Первых я ни в коем случае не осуждаю, у меня есть такие друзья: хорошие, толковые ребята.



Фото: istockphoto.com

Больше скажу: родители — самые драгоценные мои люди — не хотят никуда ездить, имея на то все возможности. Просто потому, что им дома — лучше.

Если и вам — хорошо и комфортно дома, если вы не хотите:

1) путешествовать с паспортом страны Евросоюза без виз практически в любые страны,

2) жить в Европе по несколько месяцев в году или даже круглый год,

3) стать полноправным гражданином Евросоюза с сохранением своего гражданства,

то можете не читать этот пост.

Если всё вышеперечисленное вас интересует, но вы уверены, что вам оно — не по карману, останьтесь: у меня для вас — интересная информация.



Фото: istockphoto.com

Хотите европаспорт? Обратите внимание на Румынию.

Бухарест — очень красивый город, его называют Парижем восточной Европы. Легально получить гражданство Румынии можно, не вбухивая в это огромных денег, как в случае с Кипром, например.

Румыния — член Евросоюза. Это означает свободное перемещение по территории ЕС, допускающее постоянное проживание в любой стране, официальное трудоустройство, получение образования и медицинских услуг.



Ночной Бухарест. Фото: istockphoto.com

У Румынии нет требований постоянно жить в стране. Так же Румыния разрешает двойное гражданство.

Речь я веду именно о втором гражданстве, а не о виде на жительство. Вид на жительство могут и отнять, а вот лишить гражданства фактически невозможно.

Румынский паспорт обеспечит вам безвизовый въезд в 169 стран мира, включая Великобританию и Австралию.

У Румынии, в отличие от России, заключено с США торговое соглашение, которое даёт возможность получить визу Е2, а это уже — один из самых простых и доступных способов легально жить и вести бизнес в Америке.

Более того, с 2024 года между Румынией и США вводится безвизовый режим.

Европаспорт — это не только путешествия во многие страны без виз, но и социальные гарантии: европенсии, меры социальной и медицинской поддержки. Это сейчас вам на всё это плевать, то в зрелом возрасте оно станет важно.

Хотите европаспорт — обратитесь к моим товарищам из агентства Mircare.

Эмиграционное агентство Mircare:

• Все платежи принимают только официально по договору, в белую.

• Ведение на всех этапах до самого получения паспорта.

• Все переводы, заверения, легализации, общение с чиновниками осуществляет агентство.

• Поиск ваших корней входит в стоимость, а анализ вашего родового дерева — бесплатно.

• Возврат денег, если что-то пошло не так. Всё прописано в договоре, если получили отказ — полный возврат суммы по договору.

Хотите путешествовать, не заморачиваясь с визами? Жить в любой стране ЕС по настроению? Вот вам — реально рабочий вариант!

По промокоду MIRO — скидка 1000 евро, если воспользуетесь до подписания договора.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

А вы у меня кто: домоседы или путешественники? Если домоседы, то это — ваш осознанный выбор или результат стеснённых финансовых обстоятельств?

В каких странах бывали? Где мечтаете побывать?

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