 

МС-21 начнут выпускать в срок, но во временной версии – с фюзеляжем, авионикой и двигателями от Ил-96

24.03.2022, 13:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объединённая авиастроительная корпорация не допустит срыва производства нового отечественного самолёта МС-21-300. Воздушная машина начнёт производиться в срок, первой в серийный выпуск поступит её “временная” версия – МС-21-300В.

Как сообщили в пресс-службе ОАК, модификация будет отличаться широким применением уже освоенных компонентов. Это позволит начать её выпуск в кратчайшие сроки, не обращая внимания на проблемы с импортом.

“В модификации МС-21-300В (временный вариант) будут применяться фюзеляж, авионика, двигатель и другие компоненты от самолёта Ил-96, который производится сейчас в Воронеже. Давно назревавший отказ от не оправдавшей себя силовой установки ПД-14, в частности, позволит сократить финансовые показатели сразу по двум важным параметрам: стоимости производства и стоимости обслуживания”, – говорится в заявлении.

В настоящий момент рассматривается возможность срочной пересертификации двух уже заложенных Ил-96, как МС-21-300В. Новый самолёт пройдёт испытания по ускоренной программе, поскольку целиком будет состоять из уже освоенных и отлаженных компонентов. Решение менеджмента ОАК позволит не сорвать производство нового семейства МС-21 и своевременно выполнить поручение властей.

Что же касается базовой модели МС-21-300, в которой применяются композитные материалы и сложные новые компоненты, то ее начнут производить уже в скором будущем – как только будут решены временные трудности, появившиеся перед авиастроителями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / Экономисты предупредили россиян о скором снижении пенсий

28.12 / Экстрасенс Миронова рассказала, когда Успенская помирится с дочерью

07.11 / В Германии согласовали митинг антипрививочников у памятника доктору Менгеле

02.12 / Никита Джигурда хочет заменить Александра Колтового на шоу «Звезды сошлись»

28.04 / Аттракционы и электрокары в прямом эфире: король Нидерландов Виллем-Александр необычно отметил день рождения с женой и дочерьми

30.07 / Сергей Соседов рассказал, когда Бабкина могла сделать пластику лица

04.07 / Мнение: Обязательная вакцинация в Москве

16.01 / Супруг Нюши намекнул на мистическое происхождение имени сына

17.06 / Уборка квартиры с газированной водой: как ее можно применять в быту

29.04 / Под другим углом: самые забавные моменты свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика