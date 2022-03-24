МС-21 начнут выпускать в срок, но во временной версии – с фюзеляжем, авионикой и двигателями от Ил-96

Объединённая авиастроительная корпорация не допустит срыва производства нового отечественного самолёта МС-21-300. Воздушная машина начнёт производиться в срок, первой в серийный выпуск поступит её “временная” версия – МС-21-300В.

Как сообщили в пресс-службе ОАК, модификация будет отличаться широким применением уже освоенных компонентов. Это позволит начать её выпуск в кратчайшие сроки, не обращая внимания на проблемы с импортом.

“В модификации МС-21-300В (временный вариант) будут применяться фюзеляж, авионика, двигатель и другие компоненты от самолёта Ил-96, который производится сейчас в Воронеже. Давно назревавший отказ от не оправдавшей себя силовой установки ПД-14, в частности, позволит сократить финансовые показатели сразу по двум важным параметрам: стоимости производства и стоимости обслуживания”, – говорится в заявлении.

В настоящий момент рассматривается возможность срочной пересертификации двух уже заложенных Ил-96, как МС-21-300В. Новый самолёт пройдёт испытания по ускоренной программе, поскольку целиком будет состоять из уже освоенных и отлаженных компонентов. Решение менеджмента ОАК позволит не сорвать производство нового семейства МС-21 и своевременно выполнить поручение властей.

Что же касается базовой модели МС-21-300, в которой применяются композитные материалы и сложные новые компоненты, то ее начнут производить уже в скором будущем – как только будут решены временные трудности, появившиеся перед авиастроителями.

—