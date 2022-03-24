«Удивительный наш народ, (….) не хочет, но поддерживает»

Что думает приграничный с Украиной Брянск о том, как жить в условиях спецоперации.



Брянск. Фото из соцсетей

Неделю живу в Брянске. Встреча с родным городом началась со скорой — маме восемьдесят пять, подозрение на инфаркт, и вызванная бригада срочно эвакуирует ее в неотложную кардиологию. С пятого этажа ее нести некому, я, пробежав по этажам, нахожу одного соседа (остальные в доме все подчистую больные пенсионеры). Спускаем ее вниз, хрупкие фельдшера впрягаются тоже.

По дороге в больницу фельдшер Татьяна, вытерев испарину, произносит: «Жизнь пошла… Что мы будем делать, когда вот наша машина сломается, тут же все немецкое… У нас же все импортное. Как работать? Зачем нам это устроили?»

Ставка у Татьяны девять тысяч, с дежурствами в месяц выходит максимум двадцать две. Взрослый сын, ипотека. Всё как у всех.

Здесь, в Брянске, сейчас всё как у всех в России. Буква Z на стекле автобуса, пустые полки там, где были крупы и сахар, бесконечный звуковой фон Первого канала у соседки за стеной.

В ежедневных поездках в больницу я присматриваюсь и прислушиваюсь к родному городу, в приграничных районах области которого были слышны отзвуки «того, что нельзя называть». Город притаился, как партизан. Молчит, думает, тяжко проворачивая в голове новую жизнь.

Портрет его — это мои разговоры, сводки местных новостей и сообщество во «ВКонтакте» «Подслушано Брянск».

Из телефонного разговора:

«…Только давай не будем ничего обсуждать! Нам на работе сказали, что наши телефоны прослушивают, мы ж госслужащие. Я все понимаю, давай ты придешь и поговорим».

Из новостей:

«Бежицкий хлебокомбинат приготовил угощение для всех гостей праздника в честь воссоединения Крыма с Россией, который состоится на Славянской площади 18 марта. Это десятиметровый пирог».

Из комментариев (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены):

— Ну вот. Теперь объяснимо, куда делся сахар, масло и т.д. На пирог! На бесплатный!))

— Теперь всё нормализуется, не паникуйте) (А Крым наш), С сахаром разобрались!!! Теперь интересно куда исчезли прокладки?

— А если серьезно, то тоже объяснимо — в армию их отправляют гумпомощью — отличные стельки получаются. Так что спокойствие!))

— А презервативы раскупили? будет подорожание точно на импортные, а может и поставки прекратят.

— можно пользоваться несколько раз, постирал, продезинфицировал или наизнанку вывернул и ещё раз.

Из новостей:

«В Почепе Брянской области сегодня, 18 марта, похоронили 42-летнего воина Алексея Ковалева. Наш земляк геройски погиб в ходе спецоперации в Украине. Его посмертно представили к ордену Мужества.

Произошло это 11 марта в городе Изюм Харьковской области. Отпевание младшего сержанта прошло сегодня в местном храме.

В последний путь Алексея провожали родные, друзья, неравнодушные люди. У погибшего остались двое детей».

«В Брянске состоялся автопробег в поддержку спецоперации Вооружённых сил РФ на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Целью акции является формирование солидарности народа в выражении единодушной поддержки нашим Вооружённым силам в осуществлении военной спецоперации по защите независимости Донбасса и освобождению Украины от нацизма и фашиствующей бандеровщины».

Автопробег «Мы — за мир!» в Брянске. Фото: Брянская городская администрация

Из комментариев:

— Предлагаю всех этих людей переместить на автопробег за мир в окрестности Харькова, Чернигова и Мариуполя.

— Я не знаю, зачем и кому это нужно,

Кто послал их на смерть недрожавшей рукой»…

— Вечная память и слава героям, которые отдали свои юные жизни за свободу и мирную жизнь жителей Домбаса.

— Народу про потери наши тоже интересно узнать. Каждый день только о занятых нами населенных пунктах и уничтоженных объектах.

— Враньё полное, на самом деле ни кто не скажет об операции правду, говорят то что хотят слышать люди.

— Интересно, а вот вся эта братия, которая типа своих не бросает, будет поддерживать «любимых» ветеранов — пенсионеров после взлёта цен на еду и лекарства? Будут ли они поддерживать малоимущие семьи? Больницы? И вообще кого они раньше поддерживали и не бросали?

Из новостей:

«Торжества, посвященные годовщине Крымской весны, начнутся в центре Брянска на площади Партизан, где пройдет акция «Голубь мира». Здесь собравшиеся почтят память погибших в Донецке от обстрелов Вооруженных сил Украины детей. За время вооруженного конфликта на востоке Украины с 2014 года на территории Донбасса погибло не менее 149 детей. Такое количество птиц выпустят сегодня юные жители Брянска в небо».

«Необычный способ оплаты за свои услуги просит начинающий фотограф. Она приглашает моделей на съемку за символическую плату. В обмен на свои услуги девушка просит килограмм сахара. Ее объявление 19 марта опубликовали в соцсетях в одной из групп».

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил брянцу Андрею Чернышеву орден Мужества.

Награждение прошло в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве. Там самбист и воспитанник спортшколы в Сельцо Андрей Чернышев восстанавливается после ранения».

Сергей Шойгу и житель Брянска Андрей Чернышев, получивший ранение во время спецоперации в Украине. Фото: 32q.ru

Из комментариев:

— …. Какой может быть праздник, когда люди гибнут?????

— Богомаз (брянский губернатор) пел?

— танцевал брейк нижний и верхний. Потом с иконой Путина речь читал.

— А мы своих пацанов поддерживаем которые за нас жизни там свои оставляют. Потому что гавкаетесь как собаки между собой. Поэтому нас нигде и не любят. Все народы друг за друга а вы как свора собак лаетесь кто громче . Друг на друга . Вместо того что б сплотиться быть едиными. В данной ситуации это наш призедент какой бы он не был. А внутренние проблемы мы должны решать сами предъявить притензии сами своему руководству. Вы ж молчите что цены на ЖКХ ростут каждый месяц тут покукарекали идете и платите а то выгонят или отключат газ или свет.

— Удивительный наш народ, <…> не хочет, но поддерживает…

Из телефонного разговора:

«У меня лекарства от артрита осталось на месяц. Я везде смотрела, нету. Я на нем третий год сижу… Если не принимать… Ну ты видела мои руки, когда обострение, я тогда на телефон нажать не могу. Хорошо, что тетя Оля умерла до [«спецоперации»], как подгадала. За неделю. Мы бы сейчас на памперсах разорились».

Из новостей:

«Унечским райпо приобретена тестомесильная машина интенсивного действия. Сейчас осваивается выпуск итальянского хлеба — чиабатты. Это белый хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки и дрожжей».

«Огромная лужа возле дома № 56 по улице Медведева, что в Бежицком районе Брянска, ушла в историю. Лужа, превратившаяся с годами в мини-озеро, не высыхала практически никогда. О проблеме неоднократно писали брянские СМИ, чиновники мэрии знают о ней, но возможность осушить ее появилась лишь недавно».

«В Брянске в Бежице прошла масштабная акция в поддержку специальной операции, проводимой войсками РФ по защите Донбасса. Основным лейтмотивом собравшихся были слова «МыVместе! СвоихНебросаем!»

Из телефонного разговора:

«Сегодня Виталик позвонил бабушке и сказал: «Ба, нам, наверное, надо в этом году на даче картошку сажать. Времена такие». Представляешь, это мой племянник, который до своих тридцати дурака провалял. А мать подхватилась, целый день рассаду высаживала, подоконник уставила. Потом позвонила мне и говорит: «Я уж, наверное, копать не смогу…»

Из новостей:

«На родину вернулся застрявший на Сейшелах брянский бизнесмен».

«В Брянской области оштрафовали на 100 тысяч рублей мужчину, отказавшегося проходить военную службу. На скамье подсудимых оказался житель Мглина. Он не являлся на призывной пункт при отсутствии законных оснований для освобождения от службы в течение весеннего и осеннего призывов 2021 года».

Комментарии:

— Зато живой.

— По вашему Родину защищать не нужно? Думайте, что пишите. Хорошо, что вас не слышат те, кто воевал в 1941 и отдал жизнь, чтобы вы жили в свободной стране, а не под гитлеровской нечестью… И срочников не отправляют воевать в Украину.

— У меня сын сейчас в армии. Ребят заставляют подписывать контракт.

Из новостей:

«В ответ на видеообращение студентов Украины, опубликованное украинской молодежной организацией «Студреспублика», студенты брянских университетов записали свое обращение.

Российские студенты предложили украинским остановить насилие: «Вы хотите остановить <…>? Остановите ее! Это в ваших силах. Будущее Украины — ваше будущее, оно в ваших и только в ваших руках. Берите власть в свои руки, гоните нацистов, требуйте прекратить насилие, убийства и подлую ложь. РФ хочет мира, мира без ненависти и угроз. Мира, где можно все вопросы решать за столом переговоров».

«Валентина Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар».

Фото: «Подслушано Брянск»

Из комментариев:

— В связи с дефицитом определенных категорий товаров на российском рынке предлагаю зафорсить следующие пословицы:

«Чай с сахаром пить — Родине мстить», «Тампон покупаешь — врагу помогаешь», «Прокладку носить — фашистов кормить», «Соль на столе — Бандера в селе».

— Призываю Матвиенко посадить на воду и хлеб!

— ничего прорвёмся, бывали времена и похуже.

— бывали, только я не хочу, чтобы мой ребёнок на себе ощутил эти времена. Я думаю вы тоже не хотите этого.

— не знаю, как в Магадане, но в Брянске только один завод более менее работает, на котором платят деньги. Это БМЗ (Брянский машиностроительный завод. — Н. Ч.) и то благодаря заказу РЖД.

Из телефонного разговора:

«Как мама? Плачет. Лежит и плачет. Она войну не помнит, а как после войны в деревне жили, помнит уже хорошо. Говорит мне: «Лен, собери мне сумку, я на дачу прятаться пойду, вдруг нас бомбить начнут».

Из новостей:

«Глава региона подтвердил гибель двух наших земляков — Артёма Рогачева и Андрея Калмыкова.

Об Артёме Рогачеве известно, что он является уроженцем и жителем Унечи. У погибшего воина осталась беременная жена.

Артёма воспитывала бабушка».

«На Украине в Гостомеле погиб брянский офицер Илья Курбатов. Похоронили офицера в Рязани, где он проходил службу…»

«Сегодня в Брянске простились с офицером Никитой Самойловым…»

Погибший брянский офицер Илья Курбатов. Фото: «Подслушано Брянск»

Наталья Чернова, обозреватель

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