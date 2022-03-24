Блеск, тушь, любимый шампунь: лайфхаки, которые помогут использовать косметику и уходовые средства до последней капли

Как часто мы с сожалением выкидываем очередной тюбик от косметического или уходового средства, понимая, что не использовали его до конца. А ведь каждая капля стоит денег, и часто достаточно больших. Как использовать весь объем средства и есть ли такие лайфхаки, расскажем в статье.

Используем шампунь и бальзам на 100 %

Часто, выбрасывая тубу от шампуня или бальзама, мы по весу понимаем, что в упаковке осталось средства еще на два, а то и три применения. Чтобы использовать средство на все 100 %, просто добавьте во флакон небольшое количество воды.

От малой доли воды состав не утратит своих свойств, но станет менее концентрированным, и его можно свободно извлечь из флакона.

Лайфхак для флакона с дозатором

Если вы пользуетесь косметическим средством из флакона с помповым дозатором или тубы, можно прибегнуть к радикальному средству – разрезать тару острым ножом на две половинки и переложить остатки косметики в небольшую баночку.

Косметика в бутылках и крупных тубах

Для средств в небольших бутылках для извлечения остатков средства годится такой способ: переверните флакон вверх ногами и храните его в таком виде. Если бутылочка неустойчива в таком положении, воспользуйтесь стаканом для поддержки флакона.

Извлекаем крем из тубы и тушь из тюбика

Чтобы извлечь крем из тубы (если вы не хотите ее разрезать) или тушь из тюбика, воспользуйтесь таким лайфхаком. Налейте в небольшую емкость горячую, но не обжигающую воду и поместите средства в воду на несколько минут. За время пребывания в воде средства начнут подтаивать, и их можно будет свободно извлечь.

Используем лак

Конечно, совсем старый и засохший лак использовать уже не выйдет, и его лучше выкинуть. Но вот для тех бутылочек, в которых лак только начал схватываться, еще можно провести реабилитацию.

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Сделайте так:

возьмите средство для снятия лака, пипетку или шпатель; отмерьте буквально пару капель жидкости; накапайте жидкость для снятия лака во флакон с эмалью для ногтей; закрутите пузырек; энергично потрясите бутылочку.

Конечно, в полной мере восстановить эмаль это не поможет. Но на пару окрашиваний такой реабилитации вполне хватит.

Способ для кремов в крупных тубах

Часто кремы, расфасованные в крупные тубы с маленьким выходным отверстием, не получается извлечь из упаковки из-за того что забивается дырочка в крышке. Средство имеет свойство подсыхать именно в отверстии, поэтому даже нагревание не всегда помогает извлечь остатки крема. Для того чтобы изменить эту ситуацию, нужно очистить колпачок. Вооружитесь ватной палочкой и влажными салфетками, открутите крышку. Прочистите отверстие ватной палочкой, а крышку – влажными салфетками. После такой процедуры крем будет выдавливаться значительно проще.

Для жидких помад

Бывает что в тюбике еще довольно много помады, но достать ее кисточкой уже не получается. Чтобы извлечь косметическое средство из флакона, нам понадобятся:

нож; чистая стеклянная или пластмассовая баночка небольшого объема; тонкий шпатель или деревянная палочка; стакан с горячей водой.

Налейте горячую воду в стакан и поместите в нее тубу с помадой колпачком вверх. Подержите так короткое время.

Ножом аккуратно подденьте защитное кольцо. Переверните тубу с помадой над баночкой и дождитесь, когда помада стечет в подготовленную емкость. Затем шпателем извлеките остатки помады в баночку. Сохраните кисть от помады, предварительно промыв ее мицеллярной водой или мягкой пенкой для снятия макияжа. Ее можно использовать для нанесения помады, ведь извлекать из баночки помаду гораздо проще с помощью кисти, чем пальцами.

Вот так с помощью совсем простых приемов можно более экономно использовать косметику и уходовые средства.