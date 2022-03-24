 

Мнение: Лингвистический тупик

24.03.2022, 13:40, Разное
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Вчерашний «ультиматум» Путина о торговле газом с «недружественными» странами за рубли еще вчера меня поставил в некоторый лингвистический тупик. Утро вечера, как известно, мудренее, но и с утра я из этого тупика выбраться не смог. В чем дело?

Сегодня торговля газом выглядит следующим образом: мы им газ, они нам евро напрямую. Ну, не нам, понятно, а на расчетные счета, указанные в контрактах. После чего продавец по новому «спец-операционному» правилу должен продать на торгах 80 процентов своей валютной выручки. В итоге у супостата газ, на счетах Центробанка и немножко на счетах продавца — евро.

Предложение Путина (если его примут, в чем есть сомнения): мы вам газ, вы покупаете у ЦБ рубли за евро, рубли платите продавцу. В итоге у супостата газ, у Центробанка — евро. Разница лишь в том, что супостат теперь должен делать лишние телодвижения, покупая у Центробанка рубли. Причем по тому курсу, который установил Центробанк, а он, мягко говоря, не совсем справедливый и выгодный, так как может быть манипулиремым. То есть — это просто некая дополнительная комиссия. Но суть все равно не меняется. У них — газ, у нас (повторю – «у нас» – это условно, под «мы» в данном случае понимается не народ России, а те, кто приватизировал наши богатства, то есть, путинская клика) — те же самые евро. В путинском варианте появляется лишнее звено — рубль. Который европейцам все равно не нужен, у нас они покупают только газ, а потому делать рублевые запасы им совершенно не нужно, особенно в условиях, когда неясно — сегодня вентиль перекроют или подождут пару дней.

При этом в условиях санкций за евро теперь мало что купишь. И мало того — евро лежат не в хранилище ЦБ тоннами, это просто запись в компьютерном реестре. Причем даже не в российском, а в банке эмитента — Европейского ЦБ. В ЕЦБ есть корсчет российского ЦБ, вот на него и записываются эти самые евро. То есть, в любой момент этот корсчет может быть заблокирован, а с ним — и все, что там записано.

В любом случае что за рубли, что за евро, конечный итог остается прежним. Мы — с их деньгами, на которые мало что теперь купишь, они — с газом. В чем новизна предложения и в чем его стратегичность?

Источник: Эль Мюрид



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