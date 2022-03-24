“Он улыбается”: Пес на свадебной фотосессии взорвал Сеть

Многие хозяева не могу жить без своих четвероногих друзей,

они берут их с собой буквально везде. Молодая пара решила поделиться в соцсетях

трогательным видео со своей свадьбы, на которой с ними рядом был любимый пес.

Жених вынес друга на руках, когда шел к невесте, вручив его

вместе с букетом. Девушка была несказанно рада увидеть питомца. Видео получилось

спонтанным и очень трогательным, Интернет-пользователи прослезились от

умиления.

“Радуюсь за пса больше, чем за себя

в этой жизни”, “Вы только гляньте, как он улыбнулся,

когда они его поцеловали!”, “Они преданы нам всю жизнь. Как приятно

видеть, что есть те, кто делает все то же самое для них самих”,

– написали комментаторы.