 

Как в 1941-м: сенатор Климов сравнил украинские группировки с силами фашистской Германии

24.03.2022, 13:37, Разное
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На Украине создали против России, а также Донецкой и Луганской народных республик целую группировку, в которую вошли не только Вооруженные Силы, но и националисты. Среди них есть и наемники. Об этом рассказал член Совета Федерации Андрей Климов, беседуя с URA.RU.

Как отметил сенатор, численность военной группировки, которую создал киевский режим, превышала
вместе взятые
немецкую и французскую армии. По его словам, боевики расположились на достаточно узкой территории – возле границы ДНР и ЛНР. Ударная группировка Украины была сопоставима с силами, которые начальник Генштаба сухопутных войск фашистской Германии Гейнц Гудериан подготовил к нападению на Советский Союз летом 1941-го, заметил Климов.

Парламентарий также добавил, что республики Донбасса и часть Украины могут присоединиться к России или стать членами Союзного государства, если граждане этого захотят. Законодательство РФ позволяет это сделать, подчеркнул сенатор. Об этом также пишет “360”.

Ранее об Украине нелестно высказались в Палате представителей США. КонгрессвуменМарджори Тейлор Грин обратила внимание, что Киев постоянно раздражал Россию агрессивной внешней политикой, а Запад продолжал накачивать украинскую армию оружием. Ее слова приводили “Дни.ру”.



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