Ефимов день: что нельзя делать в православный праздник 24 марта

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Жил Евфимий в XV веке, происходил

родом из семьи священника и в миру звался Иоанн. Долгое время его родители

не могли иметь детей, и обещали отдать свое чадо на служение Господу. В

15 лет Иоанн принял монашеский постриг и получил имя

Евфимий.

Он вел добродетельную жизнь, за что был

избран экономом епископа, потом игуменом монастыря, а в 1429 году Новгородским

архиепископом. За время своего архиерейства занимался строительством и

восстановлением храмов, особенно тех, которые пострадали после пожаров.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя обижать кошек, особенно с котятами, иначе настигнет беда. Нельзя 24 марта спрашивать у кукушки, сколько жить осталось. Нельзя продавать

яйца. Считалось, что это принесет неудачи продавцу и покупателям. Нельзя

оставлять маленьких детей нянькам и родственникам – ребенок вырастет капризным.

Запрещается в этот православный праздник трогать березы в лесу – с этого дня у них начинается сокодвижение и

деревья лучше не беспокоить.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник, если вы идете в лес, возьмите с собой

кошелек с мелкими монетами. Как только услышите “ку-ку”, сразу потрясите

кошельком так, чтобы монетки в нем зазвенели. Это верный и действенный обряд на

денежное благополучие.