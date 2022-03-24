 

Ефимов день: что нельзя делать в православный праздник 24 марта

24.03.2022, 13:37, Разное
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История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует обратиться к истории. Жил Евфимий в XV веке, происходил
родом из семьи священника и в миру звался Иоанн. Долгое время его родители
не могли иметь детей, и обещали отдать свое чадо на служение Господу. В
15 лет Иоанн принял монашеский постриг и получил имя
Евфимий.

Он вел добродетельную жизнь, за что был
избран экономом епископа, потом игуменом монастыря, а в 1429 году Новгородским
архиепископом. За время своего архиерейства занимался строительством и
восстановлением храмов, особенно тех, которые пострадали после пожаров.

Что нельзя делать

В этот церковный праздник нельзя обижать кошек, особенно с котятами, иначе настигнет беда. Нельзя 24 марта спрашивать у кукушки, сколько жить осталось. Нельзя продавать
яйца. Считалось, что это принесет неудачи продавцу и покупателям. Нельзя
оставлять маленьких детей нянькам и родственникам – ребенок вырастет капризным.
Запрещается в этот православный праздник трогать березы в лесу – с этого дня у них начинается сокодвижение и
деревья лучше не беспокоить.

Приметы и традиции

В этот церковный праздник, если вы идете в лес, возьмите с собой
кошелек с мелкими монетами. Как только услышите “ку-ку”, сразу потрясите
кошельком так, чтобы монетки в нем зазвенели. Это верный и действенный обряд на
денежное благополучие.

  • Заметить 24 марта мышей на полях, – примета неурожайного года.
  • В Ефимов день журавли стремительно и близко к земле летят, – к
    ненастью.
  • Вороны 24 марта уселись на землю, – похолодает, на ветках дерева сидят, –
    задождит, на верхушке, – к потеплению.
  • Лебеди в день Ефима плавают в пруду, – впереди солнечные и теплые дни.
  • Сновидение в ночь на 24 марта – пустое.


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