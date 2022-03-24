Сколько стоит самая дешевая квартира в центре Москвы в 2022 году

В распоряжении “Ленты.ру” появились материалы агентства Skolkovo Realty, в которых говорится о стоимости жилой недвижимости в Москве. Так, самая дешевая квартира в центре столицы стоит 28,7 миллиона рублей. Она располагается в Таганском районе. Площадь недвижимости составляет 62 квадратных метра.

Также агентство назвало самую дорогую квартиру в центре российской столицы. Владелец пентхауса в “Москва-Сити” (“Башня Федерация”) просит рекордные 2,6 миллиарда рублей. Площадь квартиры составляет 2,2 тысячи квадратных метров.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в центре Москвы – 200,8 миллиона рублей. Эксперты заметили, что в прошлом месяце увеличился спрос на жилье в новых домах внутри Третьего транспортного кольца на 8,5%, по сравнению с февралем 2021-го.

Ранее специалисты предостерегли россиян, которые в ближайшее время собираются приобрести квартиру в ипотеку. Например, по словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, сейчас не лучший момент для такого кредита. Она отметила, что в настоящий момент ключевая ставка Центробанка России слишком высокая.