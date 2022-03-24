Анонсировано совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня [у президента] будет совещание с постоянными членами Совбеза. Какие именно темы будут на этот раз обсуждаться, мы вам сообщим», – передает ТАСС слова Пескова.

Остальные мероприятия у Путина в четверг носят непубличный характер, отметил пресс-секретарь.

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