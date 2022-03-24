 

В РФ отменили фестиваль «Кинотавр»

24.03.2022, 13:25, Новости дня
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Российский кинофестиваль «Кинотавр», запланированный на осень 2022 года, не состоится в этом году, сообщил президент смотра Александр Роднянский.

«Кинотавр» – важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе – чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», – цитирует Роднянского ТАСС.

Фестиваль два года подряд проводился осенью в формате делового форума из-за пандемии коронавирусной инфекции. В 2022 году его планировалось провести в Сочи с 13 по 20 сентября.

Мероприятие проводилось каждый год с 1991 года.

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