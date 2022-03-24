 

Дипломат дал оценку блокировке счетов посольства РФ в Польше

24.03.2022, 13:25, Новости дня
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Польские власти заблокировали банковские счета посольства РФ в Варшаве, объясняя это «возможным отмыванием средств и финансированием терроризма», сообщил в эфире Первого канала посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Андреева, Варшава не ответила на вопрос о том, какие конкретно претензии были предъявлены российским дипломатам.

«Просто сослались на якобы действия, несовместимые с их статусом, с Венской конвенцией и так далее», – сказал посол.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает. 

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства РФ в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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