Дипломат дал оценку блокировке счетов посольства РФ в Польше

Польские власти заблокировали банковские счета посольства РФ в Варшаве, объясняя это «возможным отмыванием средств и финансированием терроризма», сообщил в эфире Первого канала посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Счета наши заблокировали по решению Минфина, а потом решением польского прокурора на том основании, что средства с этих наших счетов якобы могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма», – цитирует его ТАСС.

При этом, по словам Андреева, Варшава не ответила на вопрос о том, какие конкретно претензии были предъявлены российским дипломатам.

«Просто сослались на якобы действия, несовместимые с их статусом, с Венской конвенцией и так далее», – сказал посол.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства РФ в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, сообщил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

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