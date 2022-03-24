Мнение: Газорубль

Мне сейчас в ярости позвонил мой товарищ. Российский рынок прямо на его глазах вырос на 20%, а он не может ничего купить, так как брокерское приложение Альфа-банка не работает. Попросил припечатать их хорошенько в блоге.

Выполняю просьбу. Наши программисты, вообще, часто себя переоценивают. Большая часть приложений, хоть как-то связанных с биржей, начиная от старичка QUIK и заканчивая местечковыми банковскими программами, сделана на 2-3 балла из 10. Если с кривым интерфейсом и с вечными тормозами можно ещё смириться, то чудовищное обилие багов раздражает по-настоящему. В ответственные моменты, когда клиенту надо срочно купить или продать, биржевые приложения зачастую просто висят — вот как сегодня приложение Альфы. Причём висят не из-за экономии на мощности серверов, это было бы ещё объяснимо, а из-за какой-то карикатурной некомпетентности программистов — как будто банки прицельно ищут руководителей айти-проектов, которые уже имеют в послужном списке несколько крупных заваленных задач.

Можно, конечно, уйти из крупного банка к мелким брокерам, — некоторые из них предоставляют вполне достойный сервис. Но там может получиться как с «Универом», который неверно рассчитал риски и потерял из-за этого на днях деньги своих клиентов. Пожалуй, безопаснее всё же пождать несколько лет. Может быть, когда поток жалоб от клиентов превысит некий болевой порог, крупные банки озаботятся целебной поркой своих айти-департаментов. Повторюсь, это относится не только к Альфе. У других крупных банков дела обстоят зачастую даже хуже.

Впрочем, хватит об этом. Один день ничего не решает — спекулянты всегда страдают, а серьёзным инвесторам текущие колебания цен не страшны. Главное, что российский рынок открыт и растёт. Дальние облигации ОФЗ дают сейчас доходность в 13% годовых — это значит, что инвесторы в целом верят нашему ЦБ, который собирается прижать рублёвую инфляцию к 4% уже в 2024 году. Акции сегодня народ также активно выкупает. Можно было бы предположить, что инвесторы хотят поменять рубли на реальные активы, пока рубли не хлопнулись, но, повторюсь, доходность по облигациям относительно невысока. Это значит, что инвесторы скупают акции, так как верят в экономику России. Если бы не верили, скупали бы вместо акций, например, золото, благо оно продаётся свободно и даже немного подешевело в последние дни.

Курс доллара также снизился. Сейчас на бирже он составляет 96 рублей за доллар, просел в полтора раза от недавнего максимума:

https://ru.investing.com/currencies/usd-rub

Когда американцы решились объявить дефолт США, заморозив ту часть российских ЗВР, которая хранилась в долларах, и приказали европейцам сделать то же самое с евро, они надеялись уничтожить тем самым рубль. Доллар за 200, доллар 300, доллар за 500, а потом схлопывание банковской системы, шоковая остановка экономики и гиперинфляция с разрухой, покрышками и толпами мародёров.

Дряхлый Запад переоценил свои силы. Наши золотовалютные резервы сократились вдвое, но и оставшихся 300 млрд вполне хватило, чтобы удержать рубль от падения. Эльвира Набиуллина вздёрнула ставку до 20% и приняла ещё несколько суровых решений, так что спекулянты, обломав зубы о российские рынки, вынуждены были с позором отползти в сторону, зализывать потери от своих самонадеянных решений. Враги кричали весь этот месяц, будто российский финансовый сектор обнулили, — что обмен валюты йок, торговля акциями йок, торговля облигациями йок… Но вот, пожалуйста, ограничения потихоньку снимают, и мы уже видим, как наша потрёпанная экономика выходит из облака дыма своим ходом: с целыми мачтами и развевающимся флагом.

Пришло время вернуть западным партнёрам должок. Владимир Путин заявил, что мы будем отныне продавать газ недружественным странам за рубли. Это значит, что условная Германия и условная Япония встали перед выбором: или отказаться от русского газа, задушив тем самым собственную промышленность, или идти на поклон к русским, покупая рубли на тех условиях, которые устроят русских.

Раньше мы не могли так сделать по двум причинам. Во-первых, в нашем энергетическом секторе менеджмент упирался всеми копытами, лишь бы не тратить силы, переходя с евро и долларов на рубли. Ломать менеджеров через колено Кремль не хотел, так как политика — это искусство возможного, и слишком резкие движения часто заканчиваются сорванной резьбой. Менеджеров потихоньку давили, как частных, так и государственных, вялая работа по переходу на рубль шла. Однако шла она настолько медленно, что за несколько лет мы практически не продвинулись. Ещё недавно складывалось впечатление, что нам в итоге придётся переходить не на нефтерубль, а на нефтеюань.

Второй проблемой были сроки контрактов. Во всех контрактах на поставку нефти и газа была прописана определённая валюта, и у нас не было юридического права её менять. Так как контракты на поставку углеводородов заключаются обычно очень надолго, иногда даже на десятилетия, это тоже было важным препятствием.

Теперь обе проблемы потеряли свою силу. Так как США ведут против России экономическую войну на уничтожение, и так как США в феврале перевели эту войну в горячую фазу, государство перестало миндальничать и взяло в руки тяжёлый хлыст. Привычные отмазки, — «да что-то пока не получается, да давайте потом, да пусть кто-нибудь другой делает», — больше не вызывают сочувствия наверху. Волевое решение принято, сроки поставлены, придётся работать.

А так как США и Евросоюз официально объявили дефолт по своим обязательствам, заморозив ЗВР России, у нас появилось юридическое право вычеркнуть из контрактов доллары и евро как дискредитировавшие себя валюты. Дополнительную пиар-поддержку оказал нам бывший посол США Майкл Макфол, который прямо предложил странам Запада русскую нефть брать, но деньги за неё в Россию не перечислять:

https://lenta.ru/news/2022/03/22/uderzhat/

Всё это вместе даёт нам великолепную возможность перевести рубль на совсем другой уровень. Цитирую Кримсональтера:

https://t.me/crimsondigest/1432

…обозначу две важные выгоды для российской экономики:

1. Рубли нельзя конфисковать, что выгодно отличает их от евро и долларов на счетах Газпрома или Роснефти – потому что евровый и долларовый безнал – всегда (можно дискутировать о степени, но по большому счету всегда и везде) находятся в “зоне поражения” санкций эмитентов этих валют, вплоть до бана прямо банков, в которых находятся соответствующие счета – по всей корреспондентской цепочке (в случае “матрешек”). Соответственно, при попытке чего-то там забрать у Газпрома (например, из-за очередного решения Стокгольмского арбитража или санкций Еврокомиссии) в случае “рублевой оплаты” – возникает техническая невозможность это сделать.

Покупатель газа приобретает (это его проблемы где и как, но Россия – поможет) рубли. Эти рубли нельзя арестовать и заморозить, так как они не принадлежат Газпрому. Потом эти рубли отправляются на счет Газпрома в рублях – тоже не заморозишь. А газ от Газпрома становится газом покупателя, например, прямо при пересечении границы РФ. Тоже нечего морозить. Сейчас (если слова Путина относятся к текущим контрактам) европейцы будут в неприятном положении: или соглашаться на оплату в рублях (которая не предусмотрена никакими контрактами – и они будут выть по этому поводу и угрожать экспроприацией всего Газпромовского до чего смогут дотянуться) или сами себе отключат российский газ вот прямо сейчас и пока весна и лето – это не так страшно (ну кроме скачка цен на продовольствие и остановки части промышленности) но вот позже будет еще неприятнее.

2. Спрос на рубли – это хорошо. За рубли можно покупать не только газ (надеюсь, что скоро еще и нефть, удобрения, зерно, никель и т.д.) – но еще и возможность их вкладывать в российском финансовом секторе: начиная от ОФЗ (там хорошие доходности по мировым меркам) и далее – везде. Это надо было делать в 2015-2016. Это можно было сделать в 2020. Слава Богу что начали делать в 2022. За появление газорубля заплачено очень дорогой ценой, но если дело довести до конца, то выяснится, что оно того однозначно стоило.

С сегодняшнего дня в расчетах размеров золотовалютных резервов Российской Федерации стоило бы учитывать не только золото в подвалах ЦБ и юани на его счетах, но и определенную часть газовых запасов с месторождений Газпрома. Мистер Пожар, “самый умный человек ФРС, был прав на 100%, когда предсказывал смерть текущей монетарной системы из-за антироссийских санкций и что “деньги уже никогда не будут прежними”, но даже он не предвидел, что “новый монетарный мировой порядок” начнется не с “товарного юаня”, а с “газорубля”.

Действительно, лавина уже пошла вниз. Саудовская Аравия собирается продавать нефть за юани, Россия переводит торговлю газом на рубли. Доллар теряет свой смысл: во всяком случае, за пределами США и Евросоюза. Это значит, что те доллары, которые пока что ещё используются для торговли нефтью, продовольствием и так далее, будут вытеснены нормальными валютами и хлынут обратно в США. А так как инфляция в США уже вырвалась на потребительский рынок, поток долларов извне поставит долларовую систему на край гиперинфляции. Долларов слишком много, товаров слишком мало — это та самая исполинская мина, о неизбежной детонации которой эксперты говорят с 2009 года.

Что касается рубля, то теперь его перспективы довольно приятны. Решительные меры ЦБ купировали непосредственную опасность, шок отключения от долларовой системы уже успешно преодолён. Теперь маятник может качнуться в другую сторону — хороший торговый профицит и начало торговли газом за рубли должны создать мощный спрос на нашу валюту.