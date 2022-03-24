 

Энн Хэтэуэй рассказала о сложной беременности: “Есть ряд проблем, которых сложно избежать”

24.03.2022, 12:50, Разное
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Американская актриса Энн Хэтэуэй сейчас активно продвигает новый сериал со своим участием “Не сработало” (WeCrashed), в котором снялась вместе с Джаредом Лето. Энн появилась на обложке американского издания WSJ и дала большое интервью. Помимо прочего, актриса рассказала и о личном, например, о том, как на самом деле она переживала беременность и почему не решается на третьего ребенка. Напомним, что Энн и ее супруг Адам Шульман воспитывают двоих сыновей – Джонатана, которому будет 6 лет, и двухлетнего Джека. 

Я могу представить, что у нас появится третий ребенок. Но есть ряд проблем, которых невозможно избежать. Многие ошибочно говорят, что беременность — это так легко и непринужденно. Но мой горький опыт показывает, что всё не так безоблачно. Конечно, легче переживать потери и неудачи, когда ты знаешь, что ты не одна с такими проблемами, — сказала Энн в интервью. 

Энн Хэтэуэй на обложке журнала

В 2019 году Энн уже признавалась, что ее беременности не были простыми, говорила, что “ни одна не проходила гладко”. При этом актриса не перестает повторять, что роль матери – лучшая в ее жизни. 

Я никогда не чувствовала себя настолько приземленной, как после родов. Материнство очень положительно на меня влияет. После рождения детей мне захотелось быть собой, честной, верной самой себе. Я перестала думать о глупостях и сосредоточилась только на мальчиках, — говорила Энн. 

Напомним, что съемки сериала WeCrashed, в которой Энн Хэтэуэй и Джаред Лето играют супружескую пару, создавшую успешную сеть коворкингов, начались весной прошлого года в Нью-Йорке. Первые эпизоды шоу выйдут в ближайшие дни.

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето в фильме “Не сработало”



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