Принцесса Евгения показала редкую фотографию семьи в свой день рождения

Вчера, 23 марта, принцессе Йоркской Евгении, младшая дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон исполнилось 32 года. Обычно в день рождения королевской особы тот или иной монарший дом публикует новый парадный портрет именинника, как это было, например, в день 40-летия Кейт Миддлтон, но не в этот раз. Евгения, отказавшаяся от королевской работы и привилегий, но сохраняя титул принцессы, сама себя поздравила с днем рождения публикацией в социальных сетях.

Принцесса Евгения поделилась новой фотографией с семьей – с мужем Джеком Бруксбэнком и сыном Августом. На снимке видно, что годовалый малыш уже пошел.

Празднуем день рождения с моим мальчиками в парке. Всем спасибо! – подписала Евгения снимок.

Принцесса Евгения с семьей

Двенадцатая в линии наследования британского трона после дочери своей старшей сестры Беатрис принцесса Евгения работает в галерее современного искусства Hauser & Wirth в Лондоне и ведет активную просветительскую и благотворительную деятельность в сфере экологии и не только. Недавно принцесса заявила, что запускает свой первый подкаст, который будет выходить в рамках ее благотворительной организации The Anti-Slavery Collective по борьбе с современным рабством.

Принцесса Евгения на записи своего подкаста

Напомним, что осенью 2020 года принцесса Евгения опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото детских пинеток с подписью: “Мы с Джеком так взволнованы по поводу начала 2021 года”, а немного позже Букингемский дворец объявил, что внучка королевы Елизаветы, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и ее супруг Джек Бруксбэнк, за которым она замужем с 2018 года, впервые станут родителями. 8 февраля вечером принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов.

Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком и сыном Августом