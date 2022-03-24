 

Новый кроссовер Geely Monjaro для рынка РФ прошел испытания в условиях русской зимы

24.03.2022, 12:42, Разное
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Новый китайский кроссовер Geely Monjaro прошел ряд тестовых испытаний в условиях русской зимы.

В частности заезды транспортного средства проходили при температурах до -40 градусов, а общий пробег испытываемого автомобиля достигает около 15 тысяч километров. Вместе с тем все предусмотренные опции, имеющие относящиеся к возможным проблемам в работе из-за температур, не показали никаких недостатков.

Вместе с тем первые экземпляры Geely Monjaro поступят в продажу на российском рынке ко второй половине текущего года. Производитель пока не называет никаких технических параметров и стоимость автомобиля до официальной презентации транспортного средства. Остальные сведения будут указаны уже в скором времени.



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