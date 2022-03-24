 

Почему россияне отвлекаются от работы: проведено исследование

24.03.2022, 12:12, Разное
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Эксперты провели исследование, чтобы узнать причины, по которым жители России отключаются от рабочего процесса. Был организован опрос — 1790 респондентов назвали главные препятствия в своей деятельности.

Как передает RT, почти пятой части опрошенных мешают работать активные переписки в Сети (19%). Второй по популярности ответ — просмотр новостных лент (15%). Третье место в рейтинге “нарушителей” трудового процесса досталось телефонным разговорам и нестабильно функционирующей технике (11%).

Также к поводам отвлечься от работы отнесли: выполнение просьб коллег, частые совещания, чтение и комментирование публикаций в соцсетях, курение и поиск информации в интернете. Самые непопулярные варианты ответов — излишний самоанализ, игры и просмотр видео.



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