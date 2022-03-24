Его пассия вывалилась из окна, а он нашел новую и исхудал до безобразия: каким стал сын Михалковой

Ни для кого не секрет, что Никита Михалков может похвастаться большой семьей. В свое время он стал отцом четверых детей, а они, в свою очередь, продолжили известную династию. Анна, дочь кинорежиссера, подарила знаменитому родителю троих внуков. Взрослые сыновья актрисы предпочитают вести закрытый образ жизни и почти не рассказывают о себе. Однако 21-летний Андрей уже не раз заставлял общественность говорить о себе.

Семья Анны Михалковой уже много лет является примерном для подражания. Больше 20 лет назад дочь режиссера вышла замуж за предпринимателя Альберта Бакова. Пара познакомилась на одном из мероприятий, и, казалось, даже не заметила 12-летней разницы в возрасте. С самого начала романа Анна твердила, что нашла свой идеал мужчины, и, судя по всему, не ошиблась. Супруги счастливо живут в браке до сих пор и вместе воспитывают троих наследников.

Первый ребенок актрисы, Андрей Баков, родился в 2000 году. Спустя год на свет появился его брат Сергей, а еще через 12 лет – младшенькая Лидия. Михалкова всегда тщательно оберегала частную жизнь детей и только изредка рассказывала о них поклонникам. Например, звезда намекала, что из всех наследников именно старшему достался строптивый характер.

Андрей, как и многие дети из творческих семей, с ранних лет проявлял себя как артистичный ребенок. Многие ждали, что парень пойдет по стопам знаменитых предков и станет артистом. Молодой человек успел попробовать себя в модельной индустрии и получить актерский опыт, снявшись в фильме “Чурросы”, однако выбрал не театральный вуз, а экономический факультет МГУ. Какое-то время Андрей не привлекал к себе никакого внимания, но все изменилось пару лет назад. В январе 2020 года о сыне Михалковой внезапно заговорили все.

Два года назад, под конец новогодних праздников, из окна московской квартиры Бакова-младшего выпала его девушка – модель Ксения Пунтус. Возлюбленную парня увезли в больницу с серьезными травмами, а его отправили на допрос. Скандальная история обросла массой слухов и домыслов, но никто из знаменитого семейства ее не прокомментировал. Анна Михалкова отмалчивалась до тех пор, пока шумиха не утихла, а после сделала вид, будто ничего не произошло.

Ксения, к счастью, поправилась, и внесла немного ясности. По словам девушки, она решила подышать свежим воздухом и потеряла равновесие, а ее парень спал и ничего не слышал. После этого пара еще какое-то время появлялась вместе, а потом у Андрея вроде как появилась новая пассия. Впрочем, сейчас он хранит свою личную жизнь в секрете.

Версия, согласно которой Ксении помогли упасть с третьего этажа, не подтвердилась, и вскоре про громкую историю все забыли. Тем не менее имя внука Никиты Михалкова снова начало всплывать в СМИ – он исхудал, образно говоря, до безобразия. На снимках, которыми Андрей делился в соцсетях в прошлом году, парень выглядел все более истощенным и болезненным. Глядя на ввалившиеся щеки и торчащие ребра сына Михалковой, некоторые всерьез забеспокоились о его здоровье. Судя по всему, серьезных проблем у Бакова младшего нет – знаменитая мать, как и сам Андрей, его внешние трансформации не комментирует.