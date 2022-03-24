Ясиноватая в ДНР осталась без электричества после обстрела ВСУ
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В Донецкой народной республике город Ясиноватая оказался обесточен после обстрела украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – Прим. ВЗГЛЯД) полностью обесточена Ясиноватая», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Там уточнили, что ремонт начнется, как только позволит обстановка.
Между тем в представительстве ДНР В СЦКК в четверг сообщили, что ВСУ провели обстрел Ясиноватой в 11.05 мск двумя снарядами калибром 122 мм.
Накануне ВСУ провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа. Под огонь попали Горловка, Железная Балка и Еленовка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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