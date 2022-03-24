 

В МВД объявили об отмене почти всех проверок малого и среднего бизнеса

24.03.2022, 12:00, Новости дня
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МВД отменило все плановые проверки малого и среднего предпринимательства кроме тех, которые касаются обеспечения безопасности, сообщили в пресс-центре ведомства.

«Первый заместитель министра [Александр Горовой] отметил важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на малый и средний бизнес и в развитие поручений руководства страны дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что это не касается тех проверок, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности. Все другие проверки подлежат обязательному согласованию с надзорными органами.

Ранее депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон, отменяющий уплату НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках в 2021-2022 годах.

Премьер Михаил Мишустин заявлял, что правительство работает над снижением влияния санкций на экономику страны, важно обеспечить для россиян возможность покупать привычные товары.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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