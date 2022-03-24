 

В РФ за сутки госпитализировали 4,5 тыс. человек с коронавирусом

24.03.2022, 12:00, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ госпитализировали 4540 человек с коронавирусом, за это же время выздоровело 66 476 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 24 марта 2022 года в РФ за сутки: госпитализировано 4540 человек, на 11,14% меньше по сравнению с 23 марта; выписано в связи с выздоровлением 66 476 человек, на 5,9% меньше по сравнению с 23 марта; выявлено 25 387 новых случаев COVID-19; подтверждено 418 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

Накануне госпитализировали 5109 человека.

Официальные данные поступают из оперативного штаба раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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