 

Мошенника, продававшего пенсионерам сахар вместо гомеопатических лекарств, отпустили после экспертизы

24.03.2022, 11:31, Разное
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В Москве правоохранительным органам пришлось отпустить предполагаемого мошенника, который продавал пенсионерам сахарные шарики вместо гомеопатических медицинских препаратов. Адвокат фигуранта дела настоял на экспертизе, после чего следствие фактически остановилось.

Источник в органах пояснил, что в ходе изучения состава “препарата”, изъятого при контрольной закупке, и эталонного варианта, предоставленного фармакологической компанией, образцы были перепутаны и теперь не удаётся их отличить друг от друга. Чтобы довести дело до конца, необходимо иметь достаточную доказательную базу.

“Мы не теряем надежды привлечь фигуранта по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ, но его адвокат и тут настаивает на экспертизе по части эффективности этих веществ, чтобы установить не только, сильнодействующие ли они, но действующие ли вообще… Честно говоря, это всё сильно усложняет нам задачу”, – посетовал собеседник одного из городских агентств.

На первых допросах злоумышленник не отрицал факт продажи сахара под видом мощной гомеопатии, но затем изменил формулировки и начал настаивать на том, что реализовывал продукцию, идентичную оригиналу. От его действий пострадали свыше 30 человек, которые вместо искомых действенных средств получили сахарные пустышки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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