 

Мама Тимати впервые поддержала Анастасию Решетову: “Она молодец”

24.03.2022, 11:25, Разное
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Мать рэпера Тимати Симона Юнусова впервые публично поддержала бывшую девушку сына Анастасию Решетову. Прежде у поклонников создавалось впечатление, что Симона, мягко говоря, недолюбливает мать своего внука Ратмира. Более того, ходили слухи, будто именно Юнусова способствовала тому, чтобы Тимати и Анастасия разошлись. Однако вчера, отвечая на вопросы интернет-пользователей, Симона высказалась о бывшей невестке в позитивном ключе. Она поддержала новый бизнес Анастасии — новый косметический бренд премиум-класса.

Я этим (косметикой и ее рекламой) не интересуюсь, но она молодец, если что-то продолжает делать. Так и надо, — похвалила Симона Анастасию.

При этом совсем недавно Симона Яковлевна откровенно призналась, что к внучке 7-летней Алисе, которую Тимати родила модель Алена Шишкова, она привязана больше, чем к сыну Решетовой 2-летнему Ратмиру. 

Естественно, я с ней провожу время с рождения, – написала Симона, а потом добавила, что не боится “ранить внука”, – Я привязана больше к Алисе, так как ращу ее с младенчества, а Ратмира я просто люблю. Растить – это не значит находится 24 часа в сутки вместе. С Аленой (Шишковой – мамой Алисы – прим. ред.) мы видимся почти каждый день, когда я привожу Алису домой после занятий.

Симона Юнусова с внуком РатмиромСимона Юнусова с внучкой Алисой

Юнусова не раз говорила, что воспитывала бы внука не так, как это делает его мама, но публично рассуждать на эту тему не считает нужным. 

Напомним, с моделью Анастасией Решетовой Тимати познакомился в 2015 году. О том, что они ждут ребенка, пара объявила в июне 2019 года. Официальному подтверждению предшествовали месяцы слухов и домыслов. Для создателя Black Star ребенок стал вторым.

Тимати с детьми и Анастасия Решетова на дне рождения сына



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