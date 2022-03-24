 

Марка Honda представила кроссовер HR-V с турбомотором

24.03.2022, 11:20, Разное
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Сегодня стало известно о выходе нового кроссовера Honda HR-V с турбированным силовым агрегатом.

Известно, что данная комплектация будет доступна исключительно на рынке Индонезии. Начальная стоимость автомобиля с турбированным мотором составит от 3,4 млн рублей. Вместе с тем под капотом Honda HR-V установлен 1.5-литровый бензиновый агрегат с мощностью 177 л.с. Данная модель оснащена передним приводом и вариатором во всех комплектациях.

В салоне кроссовера Honda HR-V установлена мультимедийная система с увеличенным экраном, электрический привод багажника, 6 подушек безопасности, а также другие продвинутые опции, отсутствующие у предшествующего исполнения паркетника Honda HR-V.



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