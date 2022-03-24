Володин припомнил Западу бомбардировки Югославии

Володин напомнил, что продолжавшиеся 78 дней бомбардировки НАТО унесли жизни около пяти тысяч человек, разрушены полторы тысячи населенных пунктов. Руководители США и НАТО не понесли наказания, отметил спикер.

“Более того, действующий Президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

У России в 1999 году не было достаточных сил, чтобы защитить народы бывшей Югославии от агрессии НАТО, но спустя 23 года ситуация изменилась, констатировал политик. При президенте Владимире Путина РФ стала сильным и независимым государством с боеспособной армией, подчеркнул Володин.

“Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно”, – заключил спикер.