 

ЦБ опроверг информацию о возможном взломе его систем

24.03.2022, 10:35, Новости дня
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Банк РФ опровергает информацию о возможном хакерском взломе каких-либо систем регулятора, сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что хакерская группировка Anonymous взломала системы Банка России. Хакеры пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов, в том числе с секретными данными.

«Банк РФ опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ЦБ.

Ранее агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Сети сообщило, что «находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию».

Ранее сайты Sputnik по всему миру подверглись DDoS-атаке. Также в «Ростелекоме» заявляли о тысячах атакующих российские сайты хакерах.

Напомним, хакеры из Anonymous объявили России «кибервойну». Российские хакеры из группировки Killnet взломали сайт группировки Anonymous. Они призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейкам. На Украине хакеры предположительно российской хакерской группф RaHDit взломали 755 сайтов органов власти, в том числе сайт президента страны, и разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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