Вучич счел поведение Запада постыдным и глупым

Президент Сербии Александр Вучич в день трагической годовщины бомбардировки Югославии авиацией НАТО прокомментировал обвинения Запада в адрес России, назвав их «постыдными» и «глупыми».

Президент Сербии не стал выбирать выражений, напомнив, что творили войска НАТО в Сербии. Вучич заявил, что Запад не имеет никакого права обвинять Россию в «нападении» на Украину, напомнив, как 19 стран НАТО вторглись 24 марта 1999 года в Сербию под предлогом гуманитарной миссии, пишет «Царьград» со ссылкой на радио и телевидения Воеводины.

«Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы», – сообщил президент Сербии.

Вучич обратился к западным лидерам, позволяющим себе возмущаться действиями России, напомнив, что на совести альянса гибель 16 сотрудников Радио и телевидения Сербии и многочисленных гражданских жертв, в том числе 82 детей. «Вы не можете вернуть человеческие жизни», – сказал он.

По мнению политика, спустя 23 года особенно четко видно, что вся эта операция НАТО была «ужасной, ошибочной, противозаконной и прежде всего крайне аморальной». При этом Запад тогда объяснял свои действия необходимостью «предотвратить новый Освенцим». Все это сербский лидер назвал бессмысленной ложью.

«Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину», – подчеркнул Вучич.

Ранее директор Института радиологии и онкологии Сербии Даница Груйичич заявила, что войска НАТО в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия в 1999 году наносили удары по химическим предприятиям и вредным производствам, тем самым создавались экологические катастрофы, отравлялась Европа.

Изначально Сербия отказалась присоединяться к антироссийской истерии, «при которой отнимается собственность граждан и самой России, также не будет запрещать российские СМИ, выгонять российских детей из школ, а русских писателей и ученых удалять из школьных учебников».

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не меняет решение об отказе от поддержки антироссийских санкций Запада, несмотря на внешнеполитическое давление.

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