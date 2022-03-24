Российский рынок акций вырос на 10% на открытии после месячного перерыва

Российский рынок акций на первых после месячного перерыва торгах перешел к росту и поднимается уже более чем на 10% по индексу Мосбиржи, РТС теряет 4% на фоне подорожавшего за период приостановки фондового рынка доллара.

Согласно данным торгов, на старте индекс Мосбиржи показал символическое снижение, при этом РТС падал ниже 800 пунктов – обновив минимум с февраля, пишет РИА «Новости».

При этом уточняется, что индекс Мосбиржи к 10.13 мск четверга рос на 10,47% – до 2729,16 пункта, индекс РТС снижался на 4,2% – до 897,56 пункта.

Кроме того, данные Мосбиржи свидетельствуют о том, что курс рубля уверенно растет в начале торгового дня, валюта США закрепляется ниже уровня 100 рублей, пробитого накануне.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.07 мск падает на 1,42 рубля, до 96,32 рубля, курс евро – на 2,27 рубля, до 105,74 рубля.

Напомним, президент РФ ранее заявил, что страна откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях.

Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа.

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит ЕС обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.

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