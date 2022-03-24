Как Рианна: беременная Регина Тодоренко вышла в свет в платье с оголенным животом

Беременность — не повод отказаться от привычных вещей, включая манеру одеваться, – считают многие, и вместо объемных нарядов выбирают яркие, обтягивающие и открытые, не скрывающие, а совсем наоборот подчеркивающие беременный живот. Так делает певица Рианна, которая совсем скоро станет мамой, выбирая акцентные, даже провокационные комплекты, демонстрируя свое интересное положение. Но не только она.

Телезвезда Регина Тодоренко, несколько дней назад переставшая скрывать вторую беременность, тоже отдает предпочтение ярким образам. Регина вышла в свет в обтягивающем платье с разрезом на животе модного желтого цвета. Регина с мужем посетили своего стоматолога, которая тоже скоро станет мамой.

Если Рианна объясняет выбор экстравагантных нарядов как попытку продвигать идею сексуальности беременных женщин, то кажется, Регина выбрала такое трикотажное платье потому, что оно просто удобное.

Регина Тодоренко, Влад Топалов и их стоматолог

Напомним, что о своей второй беременности Регина Тодоренко заявила на шоу “Маска”, членом жюри которого является. В эфире она появилась в прозрачном платье, подчеркивающим внушительный живот, который все это время мастерски скрывала под свободными нарядами.

Регина замужем за Владом Топаловым с июля 2019 года. Они сыграли свабьбу в итальянском Сорренто, когда их сыну было полгода. Первенец знаменитой пары родился в декабре 2018-го, мальчика назвали Макйлом.