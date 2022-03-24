Своих не бросаем?

Что сейчас рассказывают жители «ДНР» и «ЛНР» о мобилизации и о судьбах тех, кто оказался в зоне боевых действий.

Формально — как это объясняет россиянам пропаганда — «спецоперация», которую начала РФ 24 февраля и продолжает уже 26 дней, проводится ради одной главное цели: защитить жителей «ДНР» и «ЛНР». Используется лозунг «Своих не бросаем».

А насколько они свои? Многие ли знают в России, сколько, например, там живет людей и как они живут. Как они жили до 2014-го? Как живут сейчас? Что думают?

Мобилизации в самой РФ нет, хотя есть много страхов вокруг этого слова. Зато она по полной программе прошла в обеих «республиках», которых РФ защищает. 12 марта в «Новой» был опубликован материал «Нас взяли в рабство в XXI веке и делают с нами, что хотят» — очевидцы рассказывали о том, как в «ДНР» прошла принудительная мобилизация.

После этого в редакцию пришло много писем от родственников попавших в боевые части и даже от тех мужчин, кто скрывается от призыва. С некоторыми из них нам удалось поговорить. По соображениям безопасности все имена изменены (настоящие имена и аудиозаписи бесед есть в распоряжении редакции).

Давайте послушаем их голоса.«Мы не хотим воевать»

«Все мужчины с 18 до 55 лет должны идти воевать, — пишет Елена из «ЛНР». — В начале мобилизации мужчин доставали из общественного транспорта, ловили на улице и приходили домой (носили повестки). Некоторые мужчины ходили на работу перебежками и в постоянном страхе, что их заберут. Через неделю некоторым мужчинам выдали бронь (знаю точно про тех, кто работает на заводах, в министерстве, на складах). Но бронь дали далеко не всем. Многие мужчины просто сидят дома уже три недели, на первых этажах ходят так, чтоб их не было видно в окне, пытаются вечером не включать свет. У меня лично так сидит парень дома и около 10 товарищей/знакомых. К тому же я живу в городе недалеко от линии (…) [боестолкновений]. Мы слышим уже три недели постоянные звуки обстрелов. Это очень страшно. Мы хотим мира!»

Уничтоженный танк ВСУ около жилого дома в Волновахе, ДНР. Фото: РИА Новости

«Силой и обманом затолкали»

Сергей — студент выпускного курса Донецкого медицинского университета. 22 февраля ему и его друзьям позвонили из деканата и сказали, что их не призовут, что от университета в военкоматы уже разослали списки студентов-очников, и им нужно срочно туда явиться и просто забрать справки о том, что их нельзя призывать.

— Мои друзья пошли в тот же день, я решил пойти на следующий, что меня и спасло. Тех, кто явился «за справкой», сразу записали в «добровольцы». Вообще, я сомневаюсь, что деканат наш начал бы по личному желанию студентов обманывать. Скорее всего, все это было с подачи ректора Игнатенко Григория Анатольевича. А потом он выступал по местному телевидению и говорил, какие у нас студенты молодцы, добровольно пошли республику защищать.

— И что ты с тех пор делаешь?

— Прячусь.

— Дома?

— В другом месте, конечно. По прописке ведь могут прийти проверить, принести повестку.

— Ты уже четвертую неделю прячешься?

— Да, с 22 февраля вообще не выхожу никуда. Приехал и сижу. Первую неделю ловили, на каждом углу стояли. Вторую — еще более-менее.

А вот сейчас, родственники говорят, опять на каждом углу стоят полицейские, всех проверяют, всех заворачивают сразу же, сажают в автозаки и везут к местам мобилизации.

— А что с твоими однокурсниками?

— Пока они были здесь, в лагере, мы переписывались. Условия там были отвратительные. Некоторым не хватало зимней формы и давали летнюю, мои друзья спали на бетоне до тех пор, пока их родители не привезли корематы и спальные мешки. Это мои три личных друга, и с ними были еще несколько сотен человек. Моим друзьям еще повезло, их отправили в медицинскую роту. А те ребята, которые позже шли (которых затащили обманом или запугали), их отправили уже кого в артиллерию, кого в снайперы. Вот, например, в Горловке в медроте шахтеры, и студентов-медиков отправили просто вояками обычными. Естественно, им сначала сказали: это будут просто сборы, но уже через пару дней стало известно, что их отправляют кого в Херсон, а кого под Мариуполь.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное. Фото: РИА Новости

— Какого вы все примерно возраста?

— 22–23 года.

— Сейчас с ними есть связь?

— Они иногда своим родителям умудряются как-то весточку отправить. Как я понял, они где-то там нашли телефон и отправляют весточки. Это буквально сообщения по три секунды «Мы живы» и все, это вся информация.

— Какие у них настроения?

— Ну какие могут быть настроения, когда вас силой и обманом затолкали на (…)? То есть у нас никто этого не хотел, здесь нет добровольцев. Это все производится обманом, шантажом — людей шантажируют увольнением, отчислением из университетов, тюремным сроком, штрафом по 200 тысяч.

У одного призывника началось желудочное кровотечение, и его четыре дня никуда не отпускали. То есть его рвало кровью, а его никуда не отпускали. Говорили: ничего, жди. На четвертый день он начал умирать, его отпустили, их тогда уже начинали перебрасывать, как я понял. Ну а потом я получил информацию уже от знакомых, которые работают в больнице в том городе, где был этот лагерь: у них один призывник умер от желудочного кровотечения. Я не знаю, это тот же или другой, однако смерть была в больнице того города, где были сборы.

— Ты что-то знаешь о тех однокурсниках, которые участвуют в боевых действиях?

— Знаю только, что тех ребят, которых распределили на артиллеристов, снайперов, стрелков, — их кинули в Мариуполь. Одну мою однокурсницу на днях перебросили из ее отделения в хирургию к раненым. Там студент (но не нашего вуза) говорит, что из всех призывников, где они были, выжил только он.

«Никакой обещанной нам защиты не было»

«Я из «ДНР» и полностью подтверждаю проведение у нас мобилизации в добровольно-принудительном порядке, — пишет Виктория. — Моего близкого родственника забрали на фронт по повестке, так как он простой рабочий на госпредприятии, а таких, как известно, никто не спрашивает. Мы думали, что его вернут, так как у него две справки: одна по состоянию здоровья и вторая по уходу за больным человеком. Однако это не помогло. Он сутки провел под открытым небом в легкой одежде в ливень, а затем человека, который не служил, отправили неизвестно куда.

С 10 марта он не выходит на связь. Возмущению как моему, так и всех жителей республики, нет предела. Ничего не говорят, связаться на данный момент никак нельзя. Родственник рассказал, что с ним были люди, у которых так же есть медицинские и другие справки о непригодности, но это никого не волнует. Их отправили защищать нас, но в то же время 14 марта был прилет в центр Донецка, в результате которого погиб 21 человек (туда не прилетало даже в 2014-м). И таких, как мы, много: простых рабочих… Мы просто надеемся, что получим хотя бы одно сообщение с текстом: «Жив, здоров. Скоро буду дома».

Хочется, чтобы хоть кто-то знал: война в ДНР не заканчивалась, и никакой обещанной нам защиты тоже не было».

Мы связались с Викторией. Она сообщила, что ее родственник находится «за пределами республик» и ничего о нем до сих пор неизвестно. По ее словам, началась следующая волна мобилизации: «На центральной автостанции моего города снова мужчин забирали просто из автобусов».

Донецк. Горожане в очереди за хлебом на универсальном рынке. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

«Просто люди у власти сошли с ума»

Светлане 32 года, она говорит очень осторожно, сбивчиво. Чувствуется, что ей страшно.

— Не только в «ДНР» отношение, как к собакам. В «ЛНР» тоже вылавливают на улицах мужчин. Силой забирают. Люди напуганы, боятся выйти из дому. Реально страшно. Просто подходят, спрашивают твой возраст, сажают в бус и увозят. Ни о каких повестках речи вообще не идет. Беззаконие полное. После 18:00 страшно выйти на улицу. Стоят по микрорайонам и прям спрашивают у прохожих: «Возраст?», «Возраст?», «Возраст?». И тут же забирают.

Мы тут всеми средствами собираем еду, средства личной гигиены, одежду, потому что мобилизованных не кормят и часто отбирают то, что родные передают.

Посылки наши доходят, но у них там тюремные законы, все это достается другим. Это какой-то кошмар. Страшно жить с таким отношением властей. Если человек отказывается от мобилизации, угрожают расправой на месте. Просто люди у власти сошли с ума. Это идиотизм.

— А в твоей семье кого-то забрали в армию?

— Нет. Мы тщательно пытаемся это предотвратить. Всеми способами.

— Кто-то есть, но он прячется?

— Естественно. А зачем? Это же совершенная глупость. Просто несусветная.

— Много таких, кто прячется?

— Конечно. Все, у кого есть возможность, прячутся.

— А почему люди прячутся?

— А зачем? Наши семьи все почти разделены пополам! Через линию [соприкосновения Украины и «ЛДНР»] через эту! Все, кого туда посылают, — у них дети, например, живут через бугор (они их вывезли туда, дети в институты поступили там). А сейчас пап всех мобилизуют, чтобы они пошли туда, на своих детей? Это же глупости! Абсурд ситуации! Некоторые знакомые похватали инсульты-инфаркты, даже не доехав туда. И, конечно, многие прячутся.

— А были те, которые хотели идти?

— Да. Всегда есть идейники. Без них не бывает. Это естественно. Но это меньшинство. Я, конечно, сейчас рискую, когда с вами говорю. Мы все в страхе. Вообще по улицам в основном ходят женщины. Мужчин очень мало. Мы как в клетке. Зашуганные, запуганные. Всем страшно. Все очень боятся всего.

Осколок снаряда на дороге у поселка Степное. Фото: РИА Новости

— Есть какое-то сопротивление в народе?

— Нет! А как? Как сопротивляться вооруженным людям? Вчетвером пришли домой — вчетвером! с оружием! — как ты будешь им сопротивляться? Никак. Какое сопротивление?! Конечно нет. Все хотят жить.

— А женщины что-то делают?

— Женщины работают за всю семью. А что можно? Что мы сделаем? Вот у меня маленький ребенок — что я сделаю? Я хожу на работу. Мне ж нужно тоже как-то жить. Ехать некуда. Было куда ехать. Там, куда было ехать, сровняли с землей просто весь город. Поэтому всё. К сожалению, нет такой свободы — выбора, слова.

— Этот город на территории Украины?

— Да. Ужасно. Мы просто все ждем, когда это все закончится уже. Это какой-то маразм. Тогда, в 2014-м, как-то все раз — и начертилась линия.

Особо так не сильно коснулось. А сейчас… Это просто мир абсурда, в котором мы сейчас живем. Понять это просто невозможно.

«Как будто они пленные или тюремные заключенные»

Ольга пишет из Донецка. Она считает, что все, что происходит, незаконно, и просит распространять информацию:

«Это все правда, и ситуация очень плачевная, страшная и ужасная. Мужчин забирают на улице, снимают с автобусов, останавливают машины, приносят повестки в ЖЭК, университеты, на рабочие места. Везде пишется информация, что все добровольцы, но заставляют идти в военкомат под угрозой увольнения с работы, отчисления из университета или уголовной ответственности. Моему жениху и другу пришли повестки, позвонили из ЖЭКа и сказали срочно забрать — или уголовная ответственность. Мой жених пошел в военкомат по повестке 26.02.22.

Людей забирают по всей территории «ЛДНР», с 18 до 55 лет, парней ничему не обучали, медицинский осмотр не проводился.

В первый день им выдали форму и обувь, отвезли в школу города Иловайск, спали на полу, по полдня просто стоят на улице, на морозе, первые несколько дней не кормили, после давали пару раз в день немного еды, горячей воды нет, холодная не всегда, людей очень много, туалета нет, яма на улице, отношение зверское, многие парни заболевшие, по ночам грузили машины.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Один раз молодой человек не сбросил [телефон], и я слышала разговор с ними от лица какого-то командира, как будто они пленные или тюремные заключенные, это было страшно слышать и понимать, что все происходит у тебя на родине с гражданами. Многим парням и мужчинам становилось плохо, их забирала скорая, так как даже не проверялись болезни. Один молодой парень говорил, что у него астма, все равно забрали, и в один день из-за условий он потерял сознание. Забирают с астмой, заболеванием сердца, плохим зрением и другими болезнями. 03.03.22 в 6.00 утра всех разбудили, выдали оружие, не всем даже выдали патроны, пользоваться не показали как, целый день стояли на улице под дождем, ночью их отвезли на ЖД-вокзал и посадили на поезд, там только один раз покормили, все уже неделю немытые, заболевшие, никому не говорят, куда и зачем везут, после отвезли в Херсон, и там связь оборвалась. Парень постоянно говорил, что отношение и условия просто кошмар, он бы много рассказал, но не может. Уже больше недели нет связи, непонятно, где и что с людьми. Обещали, что будет хотя бы обучение, в итоге молодых парней и мужчин забрали непонятно куда и зачем, но по сути можно догадаться.

Отправка необученных в горячие точки — кто-то же за этим стоит и должен нести ответственность.

Страшно читать списки пленных, раненых и убитых… Страшно не знать, где они и что с ними. Нужно сохранить жизнь нашим мужчинам и молодым парням. В городе почти нет мужчин, остались только дети, подростки и старики, ситуация тяжелая, обстрелы продолжаются, а семьи остались без силы, защиты и помощи».

«Желать друг другу смерти — это очень низко»

Екатерина родом из небольшого поселка, который находится, по ее словам, «на временно неподконтрольной территории Украины», хотя официально в РФ принято говорить «ДНР». Мобилизация в поселке началась 19 февраля.

Забрали ее отца. Вот что она рассказывает:

«Их привезли в военкомат, определили в противотанковый взвод, первую ночь они ночевали в здании техникума на полу. 23 февраля их перевезли в другой город, поселили в общежитии, в котором на 500 человек было два туалета без смыва, с водой тоже были проблемы, к вечеру их покормили. Через день-два их перебросили в (…), село возле Волновахи, там они были несколько дней. Их никто не кормил, как рассказал папа, они словили гуся и сварили из него суп. Вместе с ним в том селе было 70 человек из нашего поселка. Мужчины стали болеть, жены собирали им посылки с теплыми вещами, едой и лекарствами, эти посылки долго не могли к ним доставить. 5 марта он перестал выходить на связь, неделю связи с ним не было. Вторую посылку он не получил, потому что его взвод перебросили в другое место. Через неделю он написал, что жив, сказал, в каком месте находится. Связи с ним снова нет».

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Забрали и ее 20-летнего брата, прямо с улицы в Донецке: «Его направили в Новоазовск, определили в снайперы. Нужно пояснить, что с детства у него проблемы со зрением и селезенкой, он не годен для службы. В данный момент его отпустили домой, так как он заболел пневмонией».

Мы созвонились с Екатериной.

— Ты знаешь, куда отправляют ваших родных и знакомых?

— (…) Сын нашей соседки под Сумами (ему лет 19–20), кого-то отправили в Крым, кого-то под Харьков. Женщины подняли панику, кто-то отправился в Донецк в комендатуру — узнавать, что да как. На следующий день к нам в поселок приехали люди из МГБ, провели «изъяснительную беседу», сказали, что гражданских не отправляют на передовую. И сразу же сменили начальника (не знаю, кто он по званию), которому подчиняются мобилизованные. Чтобы никто никому не звонил и ничего не рассказывал.

— А где сейчас твой отец, известно?

— Место дислокации постоянно меняется.

— Твой отец не прятался?

— Нет, он не прятался. (…) делает с людьми разное. В нашей семье тоже есть разногласия по политической теме. Понятное дело, что их не добровольно призывали. Я не могу за него отвечать, я не знаю, что он сейчас чувствует, связи у меня с ним нет. Но были те, кто не хотел. Есть те, кто до сих пор прячется. Очень много тех, кто прячется.

— Знаешь кого-нибудь?

— Крестный моей сестры пытался скрываться, но не удалось. Он как раз проукраинских взглядов. И его отправили туда, где идут бои. Там сейчас жарко.

— Когда твой брат выздоровеет, его заберут опять?

— Да.

— Он хочет или нет?

— Думаю, он не хочет. Мы на этот счет с ним не разговаривали. Дело в том, что он занимался журналистикой или, как я считаю, пропагандой своего рода, потому что там по-другому никак. Каких-то независимых СМИ там точно нет. И еще до всех этих событий, давно, мы с ним обсуждали это, и он, конечно, был в шоке и говорил, что это все ужасно — все, что они пишут. Он понимал, что нужно уезжать, что так продолжаться не может.

— Уезжать из республики?

— Да. В Россию.

— Интересно, что у тебя другие взгляды. Не такие, как у твоего отца. Какие настроения вообще в твоем поселке?

— Честно, по-разному. Но большинство, как мне кажется, не за Украину, если уж так прямо говорить. Есть те, кто все-таки хочет возвращения этих территорий обратно. Есть те, кто не хочет, их намного больше. Я сама была подвержена пропаганде. Когда в 2014-м началась (…), мне было 14 лет (сейчас мне 22). Мы там росли. Я не знаю, как мне удалось, конечно, свое мнение поменять. Я была ребенком, была в окружении взрослых, слушала, что они говорят, а это же все очень сильно влияет. Но все-таки как-то мое мнение поменялось.

— В РФ тоже много подобных разногласий, и в семьях тоже.

— Сейчас всем тяжело. У меня нет объяснения, как нужно действовать, как нужно думать. Я выбрала для себя свою позицию, свою точку зрения, и остальным стараюсь ее не навязывать. Я надеюсь, что это все равно когда-то закончится. И все восстановится, просто какой ценой… И общение восстановится. Я уверена, что многие в Украине понимают, что россияне не хотят этой (…).

Единственное, что меня сильно раздражает, это то, как люди, которые пережили это в 2014–2015-м, теперь желают остальным пережить. Я этого просто не понимаю. Как мамочки могут оправдывать убийство детей тем, что убили детей здесь? Как вообще это может укладываться в голове? Какая ты мать после этого? Может, это мой радикализм? Но я этого не понимаю. Желать друг другу смерти — это очень низко.

Вывеска магазина «Лайф» на фоне разрушенного и сгоревшего дома на окраине Мариуполя. Фото: РИА Новости

«Мы очень удивились этой эвакуации»

Гражданин «ДНР», 18-летний Виталий, сам чудом избежал мобилизации: как студента российского вуза его выпустили с территории «республики», где он был на каникулах, в Россию еще до 24 февраля. А вот его отца мобилизовали.

— Как тебе удалось выехать в Россию?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—