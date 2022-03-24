ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Ясиноватой

Украинские военные обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрел производился в 8.27 из населенного пункта Авдеевка», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

При этом о пострадавших и жертвах не сообщается.

Накануне ВСУ провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа. Под огонь попали Горловка, Железная Балка и Еленовка.

Напомним, утром в среду украинские военные провели обстрел Петровского района Донецка и населенного пункта Михайловка.

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