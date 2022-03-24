 

Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники

24.03.2022, 9:10, Новости дня
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Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники.

На ролике продолжительностью одну минуту показано как самолеты взлетают с ВПП, затем демонстрируется поражение грузовиков украинских войск, передает РИА «Новости».

Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.

Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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