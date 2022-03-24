Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники.
На ролике продолжительностью одну минуту показано как самолеты взлетают с ВПП, затем демонстрируется поражение грузовиков украинских войск, передает РИА «Новости».
Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.
Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет