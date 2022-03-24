Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники.

На ролике продолжительностью одну минуту показано как самолеты взлетают с ВПП, затем демонстрируется поражение грузовиков украинских войск, передает РИА «Новости».

Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.

Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.

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