Стало известно о создании США группы по разработке плана на случай применения Россией ядерного оружия

Газета New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Белый дом сформировал команду из должностных лиц, чтобы они разработали сценарии ответных действий Вашингтона и его союзников на случай, если Москва применит ядерное оружие. При этом чиновники из группы такую вероятность развития событий оценивают как малую.

Согласно утверждениям должностных лиц, пишет газета, так называемая группа «Тигр» изучает ответы и на гипотетическое нападение РФ на конвои с оружием и помощью, которая предназначается Украине, на территории стран НАТО. Чиновники также пытаются определить, как Вашингтону следует отреагировать на «распространение» военных действий на соседние страны, в том числе Молдавию и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку украинских беженцев, передает РИА «Новости».

Документ о создании группы был подписан помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном через четыре дня после начала спецоперации РФ на Украине. Отмечается, что «Тигр» уже сыграл «центральную роль» в разработке «методичек» по введению санкций против РФ, увеличению численности войск в странах НАТО и вооружению украинских войск. Однако чиновники полагают, что вероятность применения РФ ядерного оружия мала.

По данным газеты, «Тигр» также пытается определить грань, пересечение которой может побудить альянс применить военную силу на Украине. Однако, как отмечает издание, между Белым домом и Пентагоном возникла напряженность по поводу того, каким объемом подробностей о военном планировании минобороны готово поделиться с чиновниками из группы.

Салливан также сформировал команду должностных лиц, которая занимается рассмотрением «долгосрочных возможностей», которыми могут воспользоваться США для «улучшения своего геополитического положения». Ряд чиновников предупреждают, что пока слишком рано говорить о том, как скажется спецоперация на позициях Москвы в мире.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в эфире телеканала CNN, что РФ может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны.

Напомним, в понедельник российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поговорили с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом на предмет поддержки Украины в разработке ядерного оружия. Видео разговора пранкеры Вован и Лексус выложили в YouTube. Уоллес сообщил звонившим, что находится в Польше, и заверил, что Британия готова поддержать Украину в разработке ядерного оружия, но это может не понравиться президенту РФ Владимиру Путину. Он также пообещал посоветоваться с премьер-министром Великобритании, заверив, что Украина всегда будет другом страны.

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