Встреча с зеленым инопланетянином в Испании

Инцидент с НЛО в Бадахосе – одно из самых странных явлений НЛО, произошедших в истории Испании, связанное с ее военно-воздушными силами.

Этот инцидент стал популярным под названием “Зеленый человек из Талавера-ла-Реаль”, поскольку два испанских солдата, Хосе Мария Трехо и Хуан Карризоса Лухан, утверждали, что видели и стреляли в существо неизвестного происхождения.

Около 1:45 по местному времени 12 ноября 1976 года Хосе Мария Трехо и Хуан Карризоса дежурили (каждый в своей будке, примерно в 60 метрах друг от друга) в так называемой топливной зоне авиабазы Талавера-ла-Реаль (Бадахос, Испания). Внезапно они услышали какой-то странный шум. Сначала он был похож на радиопомехи, но превратился в пронзительный свист, который причинял боль ушам.

Солдаты думали, что звук издавал тот, кто проник на военную зону, но через пять минут он просто остановился. Трехо крикнул своему партнеру Карризосе, слышали ли он этот шум, и он ответил “да”. Они подготовили свое оружие, пистолеты-пулеметы “Z-62”, и провели визуальный осмотр окрестностей. Они снова услышали звук, который был настолько мощным, что казалось, что их головы взорвутся. Через пять минут, и они увидели вертикальный свет в небе, похожий на вспышку, которая длилась около 15 или 20 секунд.

Хосе Идальго и еще один компаньон, подошли к ящикам в сопровождении собак, спросив их, видели ли они вспышку. Опасаясь, что кто-то вошел на военный объект с намерением саботажа, они решили уведомить капрала охраны Павона. Он приказал им проверить всю территорию.

Они пошли параллельно стене, отделяющей главную дорогу от базы. Видя, что специально обученная для этих случаев собака, не проявляла никаких признаков беспокойства, они тоже сохраняли спокойствие. Но внезапно, когда они прошли около 300 метров, они почувствовали водоворот и услышали, как сломались ветви стоящего поблизости эвкалипта.

Военные насторожились и цепляясь за свои автоматы, выпустили собаку, которая пошла прямо к тому месту, где они слышали шум ветвей. Они ждали, что собака издаст какой-нибудь шум или залает, но через несколько секунд она вернулась вялой и шаталась. Через некоторое время собака начала бегать вокруг солдат (этому учат собак для защиты человека).

Они несколько раз останавливались, но никто не отвечал, пока у Хосе Марии Трехо не возникло ощущение, что кто-то преследует его. В 15 метрах от них они увидели зеленоватую фигуру, состоящую из точек света, высотой около 3 метров, с маленькой головой и своего рода шлемом. У незнакомца было толстое тело и длинные руки.

Трехо попытался выстрелить, но не смог это сделать, и почувствовав общую скованность, упал на землю. Идальго и Карризоса начали стрелять. В это существо было выпущено от 40 до 50 патронов, которые вспыхивали и исчезали. Снова возник жуткий звук, который они ранее слышали. На этот раз продолжительность звука была 10 или 15 секунд. Сослуживцы помогли Трехо поднятся и всю базу привели в состояние повышенной готовности.

На следующий день 50 человек осмотрели район, где произошло событие, но ничего не нашли. Ни одной гильзы, ни пули, попавшей в окружающую периметр стену, ничего.

Несколько дней спустя, когда Трехо вошел в столовую базы, он ослеп и упал без сознания на землю. У него начались проблемы со здоровьем. Его госпитализировали 30 ноября в мадридский госпиталь ВВС с диагнозом: “нервный дисбаланс”. В дальнейшем эти “нервные дисбалансы” не повторялись.

Эксперты ВВС подтвердили, что патроны были израсходованы, но что же случилось с вылетевшими пулями? Что или кто был застрелен?

По словам главных героев истории: “Мы не знаем, что это такое. Но в чем мы не сомневаемся — так это то, что мы прекрасно видели это, и оно “было похоже на человека, но очень высокое…”