 

Эрдоган пригрозил России санкциями, если Чубайс останется в Турции

24.03.2022, 8:51, Разное
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому послу с требованием немедленно обеспечить отъезд за пределы Турецкой Республики экс-главы “Роснано” Анатолия Чубайса. В противном случае турецкий лидер пригрозил присоединиться к западным санкциями и закрыть проливы для российских судов.

После того, как Чубайса заметили в Стамбуле, Эрдоган созвал Совет национальной безопасности, на котором пребывание российского политика в стране было признано угрозой существованию государства. Совбез потребовал от турецких компаний не приглашать Чубайса на собеседования на руководящие должности и не нанимать его в качестве советника или контрактного работника. При этом правительство пообещало предоставить россиянину бесплатный чартерный рейс в любую точку мира при условии, что он покинет территорию страны немедленно.

«Наша разведка сообщает, что Чубайс подал резюме в ряд строительных, научных и даже военно-космических организаций. Если его примут туда на работу, то встанет вопрос о существовании целой отрасли, если не всей турецкой экономики. Мы видели, что он наделал в России, и не допустим, чтобы такой человек пробыл на территории Турции дольше, чем ему нужно, чтобы добраться до аэропорта и как можно скорее улететь», – заявил Эрдоган.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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