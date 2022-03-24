«Антивселенная» может существовать рядом с нашей Вселенной

Ученые выдвинули теорию о том, что за пределами нашей собственной может существовать «анти-вселенная», где время бежит вспять.

Теория основана на том, что в природе существует набор фундаментальных симметрий, наиболее важными из которых являются заряд, четность и время.

В частности, если вы перевернете заряды частиц во взаимодействии с их противоположным зарядом, произойдет то же самое взаимодействие (заряд). Если вы посмотрите на зеркальное отражение взаимодействия, вы получите тот же результат (четность), а если вы запустите взаимодействие назад во времени, оно выглядит одинаково (время).

Иногда бывают нарушения этих симметрий, но физики никогда не наблюдали нарушения комбинации всех трех симметрий одновременно. Эта фундаментальная симметрия была названа CPT в отношении заряда, четности и времени.

В новой статье, опубликованной в журнале Annals of Physics, команда ученых предлагает распространить эту концепцию комбинированной симметрии на всю Вселенную, предполагая, что ранняя Вселенная была маленькой, горячей и плотной и настолько однородной, что время было симметричным как назад, так и вперед, пишет LiveScience.

Исходя из этой концепции, представление о нашей Вселенной, где эволюция движется вперед во времени, должно быть расширено и включать в себя зеркальное отражение, которое движется назад во времени.

Теория может объяснить существование темной материи. Ученые предполагают, что это может быть невидимая частица, которая взаимодействует только через гравитацию и которая предлагает двойник трем известным разновидностям нейтрино в нашей Вселенной: электрон-нейтрино, мюон-нейтрино и тау-нейтрино.

Все три из этих разновидностей нейтрино описываются как левосторонние из-за направления спина относительно движения, а все другие известные в физике частицы имеют как левосторонние, так и правосторонние версии. Если бы Вселенная соблюдала правила CPT, она потребовала бы существования хотя бы одного правого вида нейтрино.

Исследователи обнаружили, что условия, созданные с такой вселенной, означают, что она полна правых нейтрино, достаточных для существования темной материи.

Помимо того, что теория предлагает потенциальное объяснение темной материи. Теория подразумевает, что не было бы необходимости в расширении Вселенной после Большого взрыва, потому что «соблюдающая» CPT Вселенная естественным образом расширится и заполнится частицами.

Мы никогда не сможем получить доступ к этой альтернативной вселенной, если бы она существовала, однако будущие эксперименты по поиску гравитационных волн или подтверждению массы нейтрино могут доказать правильность теории.