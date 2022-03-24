Мнение: Померла Мадлен Олбрайт
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Сдохла редкостная тварь Мадлен Олбрайт – так и не осужденная военная преступница ответственная за организацию агрессивных войн и смерть огромного числа мирных жителей Ирака и Югославии. Принципиальной разницы по составу преступления между ней и теми, кого судили в Нюрнберге, нет. Разница лишь в том, что она творила свои злодеяния тогда, когда ее в отличие от того же Риббентропа, не могли поймать и повесить. Поэтому мирно сдохла в своей постели.
Земля стекловатой.
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Источник: Colonel Cassad
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