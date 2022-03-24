 

Песков — о гибели мирных жителей Украины

24.03.2022, 8:10, Разное
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«Военные не стреляют по гражданским, пока гражданские не берут в руки оружие».

В Кремле заявили, что российские военные не стреляют в мирных жителей Украины, пока те не берут стрелковое оружие в руки. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов (цитата по «Медузе»*). Пресс-секретарь президента отметил, что «все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь по гражданским лицам».

«Военные не стреляют по гражданским — до тех пор, пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных», — пояснил Песков.

Минобороны РФ подчеркивает, что Вооруженные силы РФ ведут огонь только по объектам военной инфраструктуры. Также Песков прокомментировал возбуждение Генпрокуратурой Украины уголовного дела «об изнасиловании украинской женщины российскими военнослужащими». Он заявил, что в Кремле информации про изнасилование не верят.

Ранее стало известно, что при обстреле многоэтажного дома в Харькове погиб 96-летний Борис Романченко, переживший нацистские концлагеря Бухенвальда, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Всего, по данным ООН, с начала боевых действий в Украине погибли как минимум 925 мирных жителей.

* издание внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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