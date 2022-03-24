США пригрозили «наказать» Китай за поставку в Россию чипов

Соединенные Штаты запретят компаниям из Китая использовать американское программное обеспечение в случае поставок чипов из КНР в Россию в обход американских санкций, сообщила глава американского минторга Джина Раймондо.

«Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы в сущности сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это», – приводит слова Раймондо РИА «Новости».

Как подчеркнула министр торговли США, Вашингтон готов «наказать» любые компании из любой страны, которые попытаются нарушить меры экспортного контроля, которые были введены в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

В прошлую пятницу состоялись переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли о намерении заставить Китай повлиять на позицию РФ по спецоперации на Украине.

В тот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Ранее Китай выступил против антироссийских санкций. Китайцы ответили на угрозы «наказать» Пекин за помощь Москве.

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