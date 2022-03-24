 

США пригрозили «наказать» Китай за поставку в Россию чипов

24.03.2022, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соединенные Штаты запретят компаниям из Китая использовать американское программное обеспечение в случае поставок чипов из КНР в Россию в обход американских санкций, сообщила глава американского минторга Джина Раймондо.

«Если мы обнаружим, что они продают чипы России, то мы в сущности сможем закрыть их, отказав им в использовании программного обеспечения. Мы абсолютно готовы сделать это», – приводит слова Раймондо РИА «Новости».

Как подчеркнула министр торговли США, Вашингтон готов «наказать» любые компании из любой страны, которые попытаются нарушить меры экспортного контроля, которые были введены в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине.

В прошлую пятницу состоялись переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли о намерении заставить Китай повлиять на позицию РФ по спецоперации на Украине.

В тот же день представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине.  Ранее Китай выступил против антироссийских санкций. Китайцы ответили на угрозы «наказать» Пекин за помощь Москве.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Минсельхоз не исключил продления запрета на экспорт гречки

25.01 / CNN – «тупой сукин сын» — Байден сорвался на журналиста, забыв о включённом микрофоне

30.05 / BAIC представил обновлённую версию внедорожника Beijing BJ9

25.11 / Житель Дагестана избил женщин в кафе в Астрахани за сделанное замечание

11.02 / Лукашенко: Противники белорусской государственности просто так от страны не отстанут

08.09 / Ляшко рассказал, сколько украинских медиков привились от COVID-19

08.10 / Польский «удар по Москве» через Балтийскую косу оказался выгодным для России

31.08 / “Идет маскулинность”, “Личность”, “Очень стильно”. Паперная обнародовала новый фотосет

10.08 / «Исторический момент» — El País назвала выборы в Белоруссии самым большим вызовом для Лукашенко

03.11 / Президент Красного Креста посетит ОРДЛО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика