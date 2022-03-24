 

Французы осудили антивоенное выступление Зеленского перед парламентом, утверждают в России

24.03.2022, 7:48, Новости дня
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Французы в соцсетях выступили против антироссийского выступления Зеленского. Своими комментариями они поделились в Twitter.

В среду Зеленский, обращаясь к парламенту Франции по видеосвязи, призвал французские компании покинуть Россию и перестать таким образом спонсировать военную операцию на Украине.

Французские пользователи предположили, что опасная риторика Зеленского обернется для Европы печальными последствиями, передает РИА «Новости».

«Я не на стороне России, но я и не могу больше выносить Зеленского. Вместо переговоров он продолжает участвовать в конфликте, в котором он знает, что не победит. Он не жалеет свой народ и требует от Евросоюза все новых жертв. А СМИ выставляют его героем. Это безумие», – написал комментатор, поддерживающий кандидата в президенты Франции от крайне правых сил Эрика Земмура.

Его пост нашел отклик среди многих французов. Публикация набрала почти пять тысяч лайков и больше полторы тысячи ответов.

«Согласен с вами. Надеюсь, что этот Зеленский поплатится за свои слова», – согласился один из подписчиков.

«Это киевское правительство развязало войну в Донбассе восемь лет назад. Десятки тысяч убитых и раненых, миллионы беженцев, не стоит забывать», – отметил еще один комментатор.

«Зеленский не Шарль де Голль. Он коррупционер до мозга костей», – добавил другой пользователь в ответ.

«Сегодня очень хорошо видно, что Зеленский оказался безответственным безумцем и может привести нас к смертельному противостоянию», – заключил француз.

Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД).

Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.

Напомним, УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.

Напомним, депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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