 

Новак заявил об отсутствии у Европы возможностей заменить российский газ

24.03.2022, 7:48, Новости дня
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Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет.

«Судите сами: что касается газовой отрасли, мы поставляем порядка 200 млрд кубометров газа при потреблении Европой 500 млрд кубов – почти 60 процентов экспорта. Это однозначно нечем заместить ни в один год, ни в три, ни в пять лет», – передает РИА «Новости» слова Новака в интервью «России 1».

Он также отметил, что «в этой жизни все может быть», но, по его словам, полный отказ Европы от российских энергоносителей – «какой-то апокалиптический сценарий».

Накануне президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом РФ продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение РФ по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями. Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из РФ в рублях.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич в интервью каналу RTV заявил, что решение РФ принимать оплату за поставки природного газа в рублях стало большой проблемой для мира.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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