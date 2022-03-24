Названо число находившихся в шахте в момент выброса газа горняков

В момент выброса угля и газа в шахте «Осинниковская» в Кузбассе под землей находились 119 человек, 118 из них эвакуированы, еще с одним нет связи, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«Было 119 человек, 118 человек выведены, с одним нет связи», – приводит слова представителя ЕДДС ТАСС.

«24 марта 2022 года на шахте «Осинниковская» в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы, один горнорабочий, возможно, находится под завалом. Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего», – сообщили в прокуратуре региона.

В четверг утром на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел внезапный выброс газа. По завалами, предположительно, находится один человек. На место выехали горноспасатели.

Напомним, 3 января президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести поправки в административный кодекс (КоАП), предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля.

25 ноября 2021 года в Кузбассе на шахте «Листвяжная» произошел взрыв метана. По землей в момент взрыва находились 285 человек. В результате инцидента погибли 46 горняков и пять горноспасателей. По факту ЧП возбуждены уголовные дела, задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.

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