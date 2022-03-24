В Китае осудили США за двуличие в отношении России

Соединенные Штаты не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке, говорится в статье, опубликованной в китайском издании South China Morning Post.

Как отмечает в статье обозреватель издания, вторжение американских войск в Ирак было вопиющим нарушением Устава ООН, и от его последствий по-прежнему страдает весь ближневосточный регион. «Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества», – приводит текст статьи издания РИА «Новости».

Обозреватель заметил, что попытки США обвинить Россию демонстрируют двуличие Белого дома. «Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как «изгоев», а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости», – заключил автор издания. Публицист призвал США не считать себе «супергероем», который пытается «спасти невинных и безнаказанно сражается со злодеями».

Ранее американские издание Politico сообщало, что прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине.

Напомним, в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что РФ является важным участником Группы двадцати (G20), ни одна из стран – участниц этого формата не имеет права исключать из него другие государства.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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