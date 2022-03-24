Мнение: Газообразный рубль

Насчет продажи газа за рубли – что ж, это по крайне мере свежо и забавно. Правда, опять непонятно, откуда такая робость – почему только газа? Если газ, то тогда уж и нефть тоже… Впрочем, понятно: относительно газа Путин отдает распоряжение государственному Газпрому, а нефть у нас добывают еще и частные компании, например, Лукойл. Да и в капитале Роснефти – высокая была доля англичан (BP) и каких-то китайцев. То есть Путин пытается действовать не от имени государства как власти, а от имени государства как собственника; он не приказывает ВСЕМ продавать сырье за рубли – а он отдает распоряжение подконтрольному предприятию изменить форму расчетов.

Словом, опять эта странная двойственность: с одной стороны, Путин вроде как окончательно отвязался, наплевал на всё, начал войну, которая того и гляди перерастет в ядерную мировую, разругался практически со всем миром, сам получил санкции практически от всего мира – то есть, казалось бы, стал полностью неуправляемым и порвавшим все связи с внешним миром; а с другой – Россия под его руководством прилежно гасит очередные платежи по своим облигациям для “уважаемых западных инвесторов” (в валюте!), исправно качает газ в Германию прямо сквозь пылающую Украину, платит, стало быть, самой Украине за прокачку газа по ее территории – в общем, ведет себя как паинька.

Хотя простая логика подсказывает: если у тебя пиратским образом изъяли почти весь твой валютный запас, а золотой запас запретили (!) у тебя покупать, и при этом с тобой в одночасье порвали почти все торгово-экономические связи – из этого как бы автоматически следует, что ты можешь и должен объявить себя, в свою очередь, свободным от всех своих обязательств, принятых ранее. Разве не так?

Осторожность Путина в обращении с нефтью говорит только о том, что он даже в нынешней ситуации боится затронуть интересы каких-то еще могущественных собственников российских нефтяных компаний – которым может не понравиться то, что “их” нефть собираются продавать за презренные рубли. Знать бы имена этих уважаемых людей, которых боится сам Путин…

Но сама идея, повторюсь – неплохая. Во всяком случае, она куда остроумнее дурацких “антисанкций”, которые объявил Путин в 2015 году – когда запретил россиянам есть “чуждый” им итальянский пармезан, испанский хамон и польские яблоки. И главное – это в кои-то веки игра на опережение. Европейцы только собрались объявить, что они ВООБЩЕ не будут покупать у России газ – как Россия еще раньше успевает крикнуть, что она сама раздумала продавать свой газ европейцам за их дурацкие евры. Рубли наши найдете – приходите!

Фактически требования “покупайте за рубли” было бы встречным торговым эмбарго – запретом на покупку российского сырья, поскольку никаких рублей у европейцев нет, добывать их им нельзя, так как это нарушило бы их санкционную политику, поэтому все российские товары стали бы для них просто недоступны. Стали БЫ – но не станут, так речь пока идет только о газе.

Но и газ – это существенно. Следующим шагом должна быть остановка прокачки по газопроводу “Уренгой-Помары-Ужгород”. Иначе, как говорят в ЖЖ – “балабол!”