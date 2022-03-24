Мнение: В Киеве убита журналистка Баулина
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Журналистка запрещенного в России издания Insider Оксана Баулина была убита при неизвестных обстоятельствах в Киеве. Украинские источники заявляют, что якобы под ракетным обстрелом Подольского района (якобы именно тем, в рамках которого был уничтожен блуждающий в промзоне комплекс С-300).
Но совсем не удивлюсь, если ее пристрелил местный фольксштурм приняв за русскую диверсантку, как ранее убитых американских журналистов.
Ранее Баулина работала на давеча посаженного на 9 лет блогера Алексея Н.
Политические взгляды Баулиной наглядно отражает ее заметка от 5 марта.
Но с ожиданиями что-то пошло не так.
С товарищем Сталиным шутки плохи.
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Источник: Colonel Cassad
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