Мнение: В Киеве убита журналистка Баулина

Журналистка запрещенного в России издания Insider Оксана Баулина была убита при неизвестных обстоятельствах в Киеве. Украинские источники заявляют, что якобы под ракетным обстрелом Подольского района (якобы именно тем, в рамках которого был уничтожен блуждающий в промзоне комплекс С-300).

Но совсем не удивлюсь, если ее пристрелил местный фольксштурм приняв за русскую диверсантку, как ранее убитых американских журналистов.

Ранее Баулина работала на давеча посаженного на 9 лет блогера Алексея Н.

Политические взгляды Баулиной наглядно отражает ее заметка от 5 марта.

Но с ожиданиями что-то пошло не так.

С товарищем Сталиным шутки плохи.

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