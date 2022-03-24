Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории РФ за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», – приводит текст сообщения пресс-службы надзорного ведомства ТАСС.

Российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, напомнили в Роскомнадзоре.

В прошлую субботу Роскомнадзор призвал Google снять ограничения на Youtube против российских СМИ. Днем ранее Роскомнадзор потребовал от Google перестать показывать россиянам призывы к терроризму. Кроме того, 14 марта Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к каналам Гостелерадиофонда в YouTube.

Напомним, 11 марта администрация видеохостинга YouTube объявила о планах заблокировать каналы российских СМИ, финансируемых государством, и удалить весь контент о военной спецоперации РФ на Украине. Видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», заблокировал канал видеоагентства Ruptly. Кроме того, были заблокированы YouTube-каналы медиагруппы «Россия сегодня», в частности, РИА «Новости», Sputnik, а также «Москва-24» и РБК. Член Общественной палаты Никита Данюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что YouTube превратился в инструмент информвойны.

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