Fitch решило аннулировать рейтинги попавших под санкции российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний, говорится в сообщении агентства.

«В целях соблюдения санкций Европейского союза Fitch Ratings намерено отозвать свои оценки в отношении всех соответствующих российских компаний и их дочерних структур», – приводит текст заявления ТАСС. Все рейтинги будут аннулированы до истечения установленного ЕС крайнего срока – 15 апреля 2022 года, уточнило агентство.

Напомним, 16 марта Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «СС» и удалило финансовые организации из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

Кроме того, 12 марта рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда добывающих, энергетических, транспортных компаний РФ до «CC» с возможностью дальнейшего понижения. Помимо этого, Fitch также понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти в иностранной и национальной валюте до «C».

Напомним, 9 марта международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ в иностранной валюте с «B» до «C», выразив мнение о неизбежности суверенного дефолта РФ в валюте. Днем ранее Fitch Group решила приостановить в РФ коммерческую деятельность, включая кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

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