 

Компания «Сухой» запатентовала истребитель Checkmate

24.03.2022, 5:50, Новости дня
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Компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический самолет (ЛТС) с одним двигателем, известный как Checkmate, говорится в тексте патента к новому истребителю, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

«Дата начала отсчета срока действия патента: 19.07.2021. Дата регистрации: 23.03.2022 <…> Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», – приводит текст документа ТАСС.

В патенте отмечается, что хвостовое оперение Checkmate выполнено V-образным, воздухозаборник располагается в нижней части фюзеляжа. Техническим результатом запатентованной компоновки самолета является повышение устойчивости и управляемости истребителя без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.

Напомним, в ноябре в Комсомольске-на-Амуре одновременно начались работы по строительству нескольких истребителей пятого поколения Checkmate.

Как заявлял на авиасалоне МАКС-2021 глава «Ростеха» Сергей Чемезов, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превышает семь тонн. Стоимость летного часа перспективного российского истребителя Checkmate, как сообщал Чемезов, будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35.

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