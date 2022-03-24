Мнение: Миссия Чубайса

Насчет Чубайса, который вроде как сделал всем ручкой и был замечен (журналистами «Коммерсанта») возле банкомата в Стамбуле, с которого он снимал (видимо, с карты Мир) свои кровные турецкие лиры… Ну, что тут сказать? Верится, конечно, с трудом.

Нет, в то, что он «операцию», мягко говоря, не одобряет – это к гадалке не ходи, «верю сразу и навсегда». Но чтоб он из-за этого эмигрировал? Не в его натуре. Да и, как правильно замечают бдительные товарищи в комментариях – его бы вряд ли так просто выпустили, все-таки он из тех, кто, как говорится, «слишком много знает». А он ведь выехал вместе с женой Дуней Смирновой, совершенно открыто!

Поэтому представляется куда более вероятным, что Чубайс выехал с какой-то тайной миссией, может быть – сколачивать на Западе какую-то прорусскую коалицию, может быть – уточнять условия капитуляции. Спросят – почему ж тогда его не направили в его официальном качестве? Он ведь так и назывался – «Представитель Путина по связям с международными организациями»?! Зачем надо было объявлять, что он уволился с поста представителя по связям, а потом отправлять его как раз с международными организациями связываться??

Именно поэтому – тут как раз всё логично. Официальный статус «представитель Путина» Чубайса бы как раз очень сковывал – с ним бы все отказывались встречаться. Это ведь зашквар! Не дай бог, пресса пронюхает – сразу клеймо «Он ведет переговоры с Путиным! О чем??» – и всё, скандал и крест на карьере, причем любой – и политической, и финансовой, и управленческой…

А так – Чубайс выехал как частное лицо, очередной «сбежавший русский», с некоторым ореолом диссидентства… Он еще, наверно, и интервью раздаст, как он Путина осуждает а его войну – не одобряет. Он все равно, конечно, полностью не избавится от ореола некоторой «токсичности» (любому русскому ее нынче не избежать) – но она уже будет вполне терпима.

Так что тут заблуждаться не стоит – Чубайс по-прежнему эмиссар Путина и его доверенное лицо, выехавшее за рубеж с особой миссией. Но вот с какой? Я склоняюсь к поиску почетной капитуляции. Гриндил, все атомное оружие под международный контроль, передача всех месторождений в концессию западным компаниях на условиях экстерриториальности – как-то так. Возможно, это изначально и было конечной целью всей заварухи.