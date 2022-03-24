Мнение: Коротко по Украине. 23.03.2022

Коротко по Украине. 23.03.2022

1. Мариуполь.

Уличные бои. Власти ДНР заявляют о контроле примерно 70% жилой застройки города и отдельных частей индустриальной застройки. Противник продолжает оказывать упорное сопротивление. По ряду сообщений, после 23 марта пленных брать уже не будут. Пока еще предлагают сдать оружие и сдаваться.

2.Угледарское направление.

После Степного и Славного, бои сместились к Новомихайловке, которая прикрывает трассу Марьинка—Курахово с юга. В течение дня там продолжались бои.

Под Великой Новоселкой больших изменений пока нет.

3.Марьинка.

Медленное выдавливание противника из поселка. Войска постепенно продвигаются, но при таких темпах на занятие Марьинки может занять от 5 до 7 дней, что не удивительно, так как речь идет о взломе мощнейшего укрепрайона, который уступает лишь Авдеевскому.

4. Авдеевка.

Под самой Авдеевкой больших продвижений нет. Но к северу бои уже сместились к Новобахмутовке и Новоселке-2, где армия ДНР оттесняет потрепанные части 25-й одшбр ВСУ, которые отходят от Верхнеторецкого.

5.ЛНР.

Лисичанск—Северодонецк—Попасная.

Существенных продвижений не наблюдалось.

Рубежное подвергалось обстрелам из артиллерии и «Градов».

6.Изюм.

Продолжались тяжелые бои в районе Изюма и, прежде всего, за Каменку, где ВСУ пытаются не допустить полного контроля ВС РФ над поселком и продвижения к Славянско-Краматорской агломерации и Барвенково.

В направлении Лозовой также пока нет серьезного продвижения.

7.Харьков.

Без существенных изменений. Бои разной интенсивности к северу и западу. В самом Харькове оказывается до сих пор раскапывают трупы в здании ОГА — к 23 ма

рта откопали уже 24 тела из числа местного фольксштурма. Раскопки продолжаются.

8. Запорожье.

На линии Гуляйполе—Орехов—Васильевка без существенных изменений. К северу противник укрепляет Павлоград и стремится оперативно восстановить работу станции Павлоград-2 после ракетного удара.

Ушедшая на Никополь часть николаевской группировки ВС РФ также пока не продвигается к городу.

В направлении на Кривой Рог о продвижение к областному центру также не сообщалось. Местные говорят, что войска укрепляются в 10-20 км от города.

9. Киев.

Продолжались бои к западу и юго-западу от Киева. ВС РФ пытаются продвигаться на юг, в направлении Василькова. Противник упорно обороняется.

Также продолжились бои в городе Ирпень, часть которого контролирует ВС РФ. Н.п. Буча, Ворзель, Гостомель также за ВС РФ. Днем промелькнул фейк про «окружение» всех российских войск и растворился в интернете.

К востоку от Киева бои шли в районе нескольких пгт к северо-востоку и востоку от района Бровары.

10.Николаев—Одесса.

Под Николаевом без серьезных изменений, ракетные обстрелы целей в городе и вокруг него, плюс обмены артиллерийскими ударами.

Одесса также без изменений — продолжаются удары по военным объектам вокруг города. Десантов нет.

Трансляция событий на Украине как обычно продолжается на канале – https://t.me/boris_rozhin (сегодня ровно месяц как она началась и продолжает идти без перерыва в режиме "Донбасс-2014")

—